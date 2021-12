舊金山取消大除夕煙花匯演有何影響

【KTSF 馮政浩報導】

傳統的舊金山(三藩市)大除夕煙花匯演,今年連續第二年取消,產生什麼影響呢?

這個2019年,閃耀煙花劃破長空的畫面,今個週末不會在舊金山重現,因為omicron變種病毒肆虐,過往吸引幾十萬觀眾觀看的除夕舊金山海旁煙花匯演,當局再度取消。

Theater Rhino藝術執行總監John Fisher說:「很掃興,但我覺得是合理的決定,我對決定無異議,但對取消節目感到可惜。」

因為缺少煙花盛事,舊金山不少的商業受到影響,包括歌劇院Theater Rhino的演出。

這個受同志社區歡迎的節目,一向是節日熱點,以前的大除夕門票通常賣光,但今年大除夕的表演就要暫停。

以前有煙花看,民眾會聚集觀賞,帶旺舊金山灣區。

Oasis夜總會,也因為疫情飆升而要暫時關閉,到明年1月7日才會再度營業。

負責人對不能慶祝大除夕,以及錯過開業七週年紀念日子,感到惋惜。

至於一些之前專誠由外地到舊金山看煙花的遊客,就要調整旅程,看看在大除夕找什麼節目代替。

市府領袖和策劃者指,取消這些節目有助減少每一個人接觸病毒的機會,並保護所有的必要前線工作人員。

