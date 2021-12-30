舊金山取消大除夕煙花匯演有何影響

【KTSF 馮政浩報導】
傳統的舊金山（三藩市）大除夕煙花匯演，今年連續第二年取消，產生什麼影響呢？
這個2019年，閃耀煙花劃破長空的畫面，今個週末不會在舊金山重現，因為omicron變種病毒肆虐，過往吸引幾十萬觀眾觀看的除夕舊金山海旁煙花匯演，當局再度取消。
Theater Rhino藝術執行總監John Fisher說：「很掃興，但我覺得是合理的決定，我對決定無異議，但對取消節目感到可惜。」
因為缺少煙花盛事，舊金山不少的商業受到影響，包括歌劇院Theater Rhino的演出。
這個受同志社區歡迎的節目，一向是節日熱點，以前的大除夕門票通常賣光，但今年大除夕的表演就要暫停。
以前有煙花看，民眾會聚集觀賞，帶旺舊金山灣區。
Oasis夜總會，也因為疫情飆升而要暫時關閉，到明年1月7日才會再度營業。
負責人對不能慶祝大除夕，以及錯過開業七週年紀念日子，感到惋惜。
至於一些之前專誠由外地到舊金山看煙花的遊客，就要調整旅程，看看在大除夕找什麼節目代替。
市府領袖和策劃者指，取消這些節目有助減少每一個人接觸病毒的機會，並保護所有的必要前線工作人員。
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