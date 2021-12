【KTSF】

節日購物熱潮後,都會有一股退貨潮出現,今年退貨情況如何?

處理退貨的公司Optoro說,每三個顧客裡,就有兩個會退貨至小一份禮物。

不出所料的話,從現在到1月底,將會有總值超過1,200億的貨物被退回。

這些退貨無形中增加商家的成本。

Optoro估計,今年商店花費在退回的禮品的錢,將會比上年高出約六成。

退貨成本大幅提高,是因為供應鏈的問題、運輸加價和特價酬賓等因素所造成。

