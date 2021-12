英國名媛被控引誘少女與美國富豪發生性關係罪名成立

【KTSF】

英國社交名女人Ghislaine Maxwell,被控引誘少女同美國富豪Jeffrey Epstein發生關係,紐約法庭一個陪審團經過5日退庭商議後,週三裁定她6項控罪中,有5項成立。

法庭畫家的畫圖顯示,Maxwell被法庭警察帶走的情景,本案審訊一個月,4個女子在庭上作證,講述她們在90年代到千禧年代早期,如何在佛羅里達、紐約及新墨西哥州Epstein的豪宅遭到性剝削。

當時她們仍是少女,當中最年輕的是14歲,Maxwell涉嫌從中招募少女,給Epstein享樂,並有時自己都參與淫亂活動。

消息指,週三法庭宣布裁定時,Maxwell表現冷靜,她面臨每項罪名的量刑是5到40年監禁。

聯邦律師週三在法庭上感謝,受害人勇敢作證將被告繩之於法。

