英國名媛被控引誘少女與美國富豪發生性關係罪名成立

December 30, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell (US District Attorney’s Office)

【KTSF】

英國社交名女人Ghislaine Maxwell，被控引誘少女同美國富豪Jeffrey Epstein發生關係，紐約法庭一個陪審團經過5日退庭商議後，週三裁定她6項控罪中，有5項成立。

法庭畫家的畫圖顯示，Maxwell被法庭警察帶走的情景，本案審訊一個月，4個女子在庭上作證，講述她們在90年代到千禧年代早期，如何在佛羅里達、紐約及新墨西哥州Epstein的豪宅遭到性剝削。

當時她們仍是少女，當中最年輕的是14歲，Maxwell涉嫌從中招募少女，給Epstein享樂，並有時自己都參與淫亂活動。

消息指，週三法庭宣布裁定時，Maxwell表現冷靜，她面臨每項罪名的量刑是5到40年監禁。

聯邦律師週三在法庭上感謝，受害人勇敢作證將被告繩之於法。

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