衛生專家呼籲民眾慎重考慮應否出席新年倒數活動

【KTSF 李廷英報導】

在快速傳播的Omicron疫情陰影下，衛生專家呼籲民眾重新評估是否有需要舉行新年倒數的慶祝活動，部份醫院正出現緊張，特別是較年輕染疫人數不斷飆升。

Omicron疫情肆虐之際，衛生專家建議，民眾參加今年的新年大除夕聚會時，要做好預防措施。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci說：「你若計劃參加40至50人大除夕聚會，人人擁抱和擁吻慶祝新年快樂，我強力建議今年不要這樣做。」

專家說，小型的慶祝活動應該無問題，如果參加的人，個個都打齊疫苗針，以及病毒檢測呈陰性的話。

面對極速傳播的Omicron變種病毒，有些城市限制慶祝活動，例如在芝加哥的煙花匯演，就要遵守社交距離。

阿特蘭大市就取消倒數慶祝，紐約時代廣場就限制慶祝人數，只准打齊針的人參加。

現時平均每天的染疫人數，達到破紀錄超過30萬宗，對醫療系統造成壓力。

紐約衛生機構總監Syra Madad說：「這Omicron變種，就算病癥溫和度減半，但傳染力倍增，都對醫療系統造成混亂。」

兒童染疫的住院人數正在上升，也令人關注，當中大部份兒童都是未接種疫苗。

Sadiqa Kendi醫生說：「所有5歲以下兒童都未打針，所以兒童真的受威脅。」

CDC最新數據指出，Pfizer的疫苗對12至17歲青少年有效預防率達92%。

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