衛生專家呼籲民眾慎重考慮應否出席新年倒數活動

在快速傳播的Omicron疫情陰影下,衛生專家呼籲民眾重新評估是否有需要舉行新年倒數的慶祝活動,部份醫院正出現緊張,特別是較年輕染疫人數不斷飆升。

Omicron疫情肆虐之際,衛生專家建議,民眾參加今年的新年大除夕聚會時,要做好預防措施。

白宮抗疫顧問Anthony Fauci說:「你若計劃參加40至50人大除夕聚會,人人擁抱和擁吻慶祝新年快樂,我強力建議今年不要這樣做。」

專家說,小型的慶祝活動應該無問題,如果參加的人,個個都打齊疫苗針,以及病毒檢測呈陰性的話。

面對極速傳播的Omicron變種病毒,有些城市限制慶祝活動,例如在芝加哥的煙花匯演,就要遵守社交距離。

阿特蘭大市就取消倒數慶祝,紐約時代廣場就限制慶祝人數,只准打齊針的人參加。

現時平均每天的染疫人數,達到破紀錄超過30萬宗,對醫療系統造成壓力。

紐約衛生機構總監Syra Madad說:「這Omicron變種,就算病癥溫和度減半,但傳染力倍增,都對醫療系統造成混亂。」

兒童染疫的住院人數正在上升,也令人關注,當中大部份兒童都是未接種疫苗。

Sadiqa Kendi醫生說:「所有5歲以下兒童都未打針,所以兒童真的受威脅。」

CDC最新數據指出,Pfizer的疫苗對12至17歲青少年有效預防率達92%。

