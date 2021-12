【有線新聞】

中方強烈譴責美國月中發表新一份《香港自治法》報告,維持制裁5名中聯辦副主任,決定對等反制。

中聯辦副主任陳冬、譚鐵牛、盧新寧、尹宗華和何靖7月已被美國列為制裁對象,當時中國首次引用《反外國制裁法》制裁美方有關人員。

中國外交部形容,美方重複宣布制裁,是翻舊賬、炒冷飯,對等反制5名美方人員,分別是美國前商務部長羅斯,國會美中經濟與安全評估委員會主席白嘉玲,國會行政部門中國委員會前辦公室主任斯迪沃斯,國際共和研究所在港授權代表亞當金和國際事務民主協會成員金度延。措施包括禁止入境和凍結在華財產,中方再次敦促美方,撤銷對中方人員所謂的制裁停止插手香港事務。

