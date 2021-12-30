加州山區積雪量達平均值160%

【KTSF 古琳嘉報導】

加州水資源局官員週四公布這個冬季首個加州山區雪量調查數據，結果全加州積雪量為平均值的160%，其中Phillips Station測量點，積雪量更是平均值的202%，這對於加州旱情來說意味著甚麼呢？

加州水資源局官員週四在測量點之一的Phillips Station，發布本季首個積雪量調查數據，光在這個測量點，就記錄到78.5英吋深度的積雪，雪水等量值則為20英寸，是平均值的202%，至於全加州山區積雪量則為平均值的160%。

這個結果對於加州乾旱，意味著甚麼？加州水資源局表示，他們愛下雨和下雪，而冬季多場風暴提供了希望的微光，但是這個冬季還需要更多的雨和雪。

言下之意，加州是否擺脫旱情，還是言之過早。

負責這項調查的官員Sean de Guzman表示，加州當然是尚未走出困境。

加州約有3分1的水源，來自加州北部Sierra Nevada，以及Shasta-Trinity山區的融雪，加州水資源局每年都會在數百個地點，以人工或機器測量山區積雪量，而且一年會測量好幾次，而去年12月，加州平均積雪量只有平均值的52%，儘管目前尚未斷言是否能解除乾旱，今年的第一個積雪量數據，也為加州的水源打入一劑強心針。

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