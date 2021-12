加州山區積雪量達平均值160%

【KTSF 古琳嘉報導】

加州水資源局官員週四公布這個冬季首個加州山區雪量調查數據,結果全加州積雪量為平均值的160%,其中Phillips Station測量點,積雪量更是平均值的202%,這對於加州旱情來說意味著甚麼呢?

加州水資源局官員週四在測量點之一的Phillips Station,發布本季首個積雪量調查數據,光在這個測量點,就記錄到78.5英吋深度的積雪,雪水等量值則為20英寸,是平均值的202%,至於全加州山區積雪量則為平均值的160%。

這個結果對於加州乾旱,意味著甚麼?加州水資源局表示,他們愛下雨和下雪,而冬季多場風暴提供了希望的微光,但是這個冬季還需要更多的雨和雪。

言下之意,加州是否擺脫旱情,還是言之過早。

負責這項調查的官員Sean de Guzman表示,加州當然是尚未走出困境。

加州約有3分1的水源,來自加州北部Sierra Nevada,以及Shasta-Trinity山區的融雪,加州水資源局每年都會在數百個地點,以人工或機器測量山區積雪量,而且一年會測量好幾次,而去年12月,加州平均積雪量只有平均值的52%,儘管目前尚未斷言是否能解除乾旱,今年的第一個積雪量數據,也為加州的水源打入一劑強心針。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。