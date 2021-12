加州新冠肺炎案例累計超過500萬宗（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州的新冠肺炎案例已經累計超過500萬宗,也是全美首個突破500萬案例的州份。

聖誕假期過後,加州新冠肺炎的案例數目突破500萬宗,週三通報的最新數據為509萬7,398宗。

加州成為全美首個案例突破500萬宗的州份,其中案例數最多的前5個縣都在南加州,依序是洛杉磯縣、聖地牙哥縣、Riverside、San Bernardino和Orange縣。

由於近期Omicron變種病毒急遽擴散,這個數字對於加州衛生局來說,也不是完全沒有意料到,至於加州死於新冠肺炎人數,已經超過7萬5千500人,所幸住院率的上升還算平穩,過去7天的住院率為12%,住院人數為略超過4400人,這個數字是一年前疫苗尚未全面普及時的5分之1。

舊金山紀事報報導指出,儘管累積案例數目居全美之冠,但加州對抗新冠疫情激增,比起美國中西部和東北部的州份還是好得多,因為那些州份看到新增案例數目,以及住院數目都有大幅增長,主要跟天氣寒冷,民眾待在室內有關。

聯邦疾控中心(CDC)將加州列為病毒高傳染地區,跟全美大多數地區一樣,不過加州每十萬人當中,平均有16.4宗新增案例,是全國平均數的不到3分之1,相對較低。

另一方面,加州衛生局本週一表示,會遵循CDC公布的最新隔離建議,縮短新冠肺炎確診患者的隔離天數,也就是無症狀患者,以及症狀已經解除的患者,隔離時間縮短為5天。

至於尚未接種疫苗患者,或是第二劑mRNA疫苗已經超過6個月的患者,隔離5天之後,還要額外戴口罩5天。

新冠肺炎的接觸者,則建議在接觸後5天去檢測,當局指多數新冠肺炎的傳染,通常在患者出現症狀之前兩天,或是出現症狀後兩到三天發生。

