法官裁定暫停加州提早釋放重罪累犯計畫

加州沙加緬度縣的一名法官週三裁定,暫停加州州府所提出的提早釋放重罪累犯計畫。

這項裁決的關鍵焦點,是在加州三振出局法律下,曾有嚴重和暴力犯罪案底的,現在則因非暴力案件二度坐牢的囚犯,如果表現良好,是否能提早獲釋。

管理監獄的加州懲教局官員日前向首府沙加緬度的法院提出一項緊急規定動議,希望更改規定,為表現良好,目前在低度保安監獄中服刑的非暴力犯罪的second-strike二度坐牢累犯,提高行為良好分數,以便讓他們能夠提早獲釋,此舉隨即引發各地地檢官的不滿,加州58個縣當中,有28個縣的地檢官聯合提出反對。

一名沙加緬度縣法官週三發出臨時禁制令,暫停這項提早釋放計畫,也就是在下個月舉行有關公聽會之前,都不能改變現行規定。

反對該計畫的檢察官們認為,加州對於重罪的定義非常狹隘,此舉將會讓曾經有重罪或暴力案底,而今因為家庭暴力、人口走私、虐待動物以及持有武器等被定罪服刑中的囚犯,也能從中獲益,有機會提早獲釋。

加州懲教局官員對裁決發聲明回應指,會繼續該機構的宗旨,確保服刑中的囚犯如果努力改過自新、維持良好行為,並參加更生計畫,是應該得到好分數的機會。

