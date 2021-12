【KTSF】

包括舊金山(三藩市)在內的灣區多個縣,週三晚午夜開始,重新規定在所有公共場所室內必須戴口罩。

舊金山連同東灣Alameda縣和Contra Costa縣,以及柏克萊市和北灣Marin縣,週三晚午夜開始,在所有公共場所,好像健身室,室內必須要戴口罩,不論是否有接種新型肺炎疫苗。

不過在Contra Costa縣,Danville市一間健身室就比較寬鬆,店舖貼出告示,只是強力建議顧客入內戴口罩。

