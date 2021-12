舊金山等灣區多縣重新實施公共室內場所口罩令

【KTSF 郭柟報導】

由於Omicron病例大增,舊金山(三藩市)等灣區多個縣週四起重新規定,民眾在所有公共室內場所必須戴口罩。

舊金山連同東灣Alameda縣和Contra Costa縣,以及柏克萊市和北灣Marin縣,週三晚午夜開始,在所有公共場所,好像健身室,室內必須要戴口罩,不論是否有接種新型肺炎疫苗。

舊金山華埠青年會自疫情起就未放寬過口罩令,有民眾表示,做運動時,要戴口罩會不舒服,但都要堅持出來健身。

健身人士黎先生說:「戴口罩不舒服當然有,但都無辦法,我老人家如果不做運動,無辦法走路,一定要出來做運動。」

健身人士Francis說:「起初有點不慣,但一個月後就習慣了,做帶氧運動時有點辛苦,有時見到人脫口罩,我會提醒他們戴回。」

華埠青年會助理行政主任朱啟榮說:「我們初時就沒有放寬口罩令,雖然我們有考慮過,但現在口罩令又重推,我們就會保持口罩令,直到安全為止。」

舊金山市府在12月15日重推口罩令時,曾對健身室等一些地方作出豁免,指如果所有在室內的人士能證明打齊針,就不須戴口罩,不過今次的新規定就無得豁免,不論有無接種疫苗,所有人在室內公共場所都必須戴口罩。

