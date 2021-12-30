舊金山等灣區多縣重新實施公共室內場所口罩令

【KTSF 郭柟報導】

由於Omicron病例大增，舊金山（三藩市）等灣區多個縣週四起重新規定，民眾在所有公共室內場所必須戴口罩。

舊金山連同東灣Alameda縣和Contra Costa縣，以及柏克萊市和北灣Marin縣，週三晚午夜開始，在所有公共場所，好像健身室，室內必須要戴口罩，不論是否有接種新型肺炎疫苗。

舊金山華埠青年會自疫情起就未放寬過口罩令，有民眾表示，做運動時，要戴口罩會不舒服，但都要堅持出來健身。

健身人士黎先生說：「戴口罩不舒服當然有，但都無辦法，我老人家如果不做運動，無辦法走路，一定要出來做運動。」

健身人士Francis說：「起初有點不慣，但一個月後就習慣了，做帶氧運動時有點辛苦，有時見到人脫口罩，我會提醒他們戴回。」

華埠青年會助理行政主任朱啟榮說：「我們初時就沒有放寬口罩令，雖然我們有考慮過，但現在口罩令又重推，我們就會保持口罩令，直到安全為止。」

舊金山市府在12月15日重推口罩令時，曾對健身室等一些地方作出豁免，指如果所有在室內的人士能證明打齊針，就不須戴口罩，不過今次的新規定就無得豁免，不論有無接種疫苗，所有人在室內公共場所都必須戴口罩。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。