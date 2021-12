【KTSF】

聯邦疾控中心(CDC)將郵輪旅行提升至最高風險級別,民眾即使已接種疫苗,亦應該避開郵輪旅行。

當局發現近期出發的郵輪上,Omicron變種在船上的病例有所增加,旅客如果一定要參加郵輪旅行,請務必先接種完整疫苗及打加強針,及在出發前1到3天做檢測,並在回程後3到5天做檢測,此外還應該在結束旅行後自我隔離5天。

