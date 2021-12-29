2021年灣區大事回顧：華裔社區重大重案（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在疫情期間，灣區民眾明顯感受到治安問題惡化，其中針對亞裔的攻擊事件更是頻發，本台一連4集推出2021年本地新聞回顧，首先來看過去這一年，華裔社區關注的重大罪案。

灣區在2021年發生的罪案，可以用罄竹難書來形容，在槍枝暴力案件，首先是死傷最慘重的VTA槍擊案。

今年5月26日清晨6點多，Santa Clara縣輕軌VTA調度場發生員工向同事開槍的大規模槍擊事件，57歲Samuel Cassidy進入調度場，將8名同事打死後，開槍自盡身亡，並造成多人受傷，一名傷者送院後不治，這起槍擊案槍擊案造成包括槍手在內十人死亡。

另一起引發社區關注的槍擊案，就是兩歲男童Jasper Wu遭流彈打死的悲劇，今年11月6日下午，Jasper Wu的母親Cherry An開車行駛在880公路，要從舊金山開回Fremont的家，途經奧克蘭市中心路段時，突然有一顆子彈打中坐在安全座椅的Jasper的頭部，警方懷疑是公路上有人火拼，子彈意外打中Jasper，Jasper被院後不治。

他的父親人在中國，只透過視訊見過兒子，聞訊後趕來處理後事，沒想到父子首次親自相見，竟是天人永隔。

包括奧克蘭和Fremont市警局局長都親自出席喪禮，並譴責暴力，呼籲社區和警方合作改善治安。

今年11月24日，正在奧克蘭14 Avenue 300號路段採訪新聞的KRON電視台人員遭遇搶劫，當時為他們提供保安服務的保安人員Kevin Nishita中槍送醫，並在11月27日宣告不治。

Nishita曾是警員，過去在聖荷西、Hayward，以及Colma警察局任職，警方12月22日宣布已逮捕兩名嫌犯，另有一人在逃。

灣區近年來財務盜竊案件橫行，包括入室盜竊、汽車爆竊和搶劫，今年最猖獗的，莫過於發生在11月19日晚上到22日清晨期間，砸搶逃集體搶劫案，先是在11月19日星期五晚上，舊金山聯合廣場的LV名店，十多名匪徒在眾目睽睽之下進入店內，幾乎洗劫一空，還大搖大擺走出店外。

隔天11月20星期六晚間，80多個劫匪共25輛車，到東灣Walnut Creek的Nordstrom百貨公司犯案，這些車輛將道路封閉，一大批人戴着滑雪面具，拿着撬棍進入Nordstrom搶劫。

在奧克蘭也有一群匪徒在11月20日週六晚從當地的Wellspring藥房，搶掠許多處方藥，過程被閉路電視拍下，行徑囂張。

接著11月21日星期天，在東灣Hayward市Southland購物商場，目擊者看到約40到50人，拿著鐵槌將Sam’s Jewelers的展示櫃敲碎，搶走商品後迅速離開，隔壁的Macy’s也遭洗劫。

星期天傍晚在聖荷西Santana Row商場的Lululemon也被搶。

對於灣區發生多宗有組織集體搶劫案，州長紐森承諾對涉案匪徒會嚴厲打擊，及要他們承擔後果，案件使得灣區多個縣的地檢官，包括舊金山、San Mateo縣、Contra Costa、Alameda、Marin、Santa Clara，以及灣區以東的San Joaquin縣等共同合作，表示執法部門將會分享所有相關罪案的資料，聯手確保這類罪案的匪徒得到應有的刑罰。

不僅是集體搶劫案，灣區零售業經常要面對不法分子公然盜竊的問題，包括連鎖藥房Walgreens、社區藥房、零售百貨Target，以及Safeway超市等，都成為受害者。

灣區的華裔商家和餐館遭遇入室盜竊更是不勝枚舉，像是南灣Cupertino的金麥麵包、舊金山日落區的波蘿王麵包店等，但由於加州法律對於950元以下的財務罪案嫌犯均以輕罪論處，也讓警方無可奈何。

而汽車爆竊案件頻發，也嚴重影響灣區形象，今年11月28日甚至發生一名奧克蘭居民在Lake Merritt附近上前阻止一宗汽車盜竊案時，被其中一名匪徒開槍打死。

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