全球疫情聖誕假後惡化 單日多149萬人確診

【有線新聞】

全球疫情在聖誕假期後惡化,單日多149萬人確診,當中美國佔3分1病例,法國打破全歐洲單日新症最高紀錄,接近18萬人確診。

聖誕假期過後,美國多地檢測站繼續逼滿人龍,費城這個流動檢測站,輪候時間長達數小時。有排隊的人說,足足搜尋整個星期才找到「有位」的檢測站,亦有人趕到時已經截龍。Omicron變種打擊下美國確診急升,加州累計個案突破500萬,根據約翰霍普金斯大學數據,美國單日多逾51萬宗確診個案,較上一次年頭的新高多近22萬,但相信因假期關係,個案呈報滯後所致。美國現時七天平均數,每天約逾26萬宗已超越本年初的紀錄。

疾控中心稍稍修正Omicron數據,最新估計新款新變種病毒株,佔全國新症近六成 ,較原先估計的少一成多。而本月中時則佔2成3,代表Delta在聖誕前仍是主流。

疫情重災區紐約,七天平均陽性比率增至近20%,但當局指紐約學校會如期下周一復課,並加緊檢測計劃,未打針的學生不再遙距上課,上學前要在家做快速檢測,若陰性和無症狀,第二天可回校。

歐洲多國即使收緊防疫措施,確診亦創新高。其中全國8成人打齊針的法國,打破歐洲國家單日新症紀錄,再多近18萬人感染新型肺炎。西班牙多近10萬人確診。意大利亦多逾7.8萬宗。

而在英國,英格蘭、威爾士和蘇格蘭合計有13.8萬人確診,再創新高。本周初已收緊限制的威爾士,酒吧場面非常冷清,業界憂慮當局推出夜店停業令和限制酒吧社交距離,變相促使當地人到鄰近沒收緊防疫的英格蘭地區慶祝新年,打擊威爾士經濟。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。