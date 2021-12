【KTSF】

隨著Omicron變種病毒急速傳播,全美7日平均每日多25萬6千多宗新症,創疫情爆發以來的新高。

美國累計有6300萬宗確診,當中超過81萬6千人死亡,在加州累計超過500萬宗確診,當中7萬5千多人死亡,週二多8600宗新症,現時每日有46人染疫死亡。

