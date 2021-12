【KTSF】

舊金山(三藩市)日落區週一下午發生持械入屋搶劫案,當時一名90歲的亞裔婆婆在屋內。

根據警方資料,案發於週一下午約3點40分,在33街1500號路段,一名持槍的男子強行闖入一個住宅,當時一名90歲的亞裔婆婆在屋內,匪徒在屋內大肆搜掠後逃去,事件中婆婆沒有受傷。

警方呼籲有案件線索的民眾,致電匿名舉報熱線(415) 575-4444,或發短訊至TIP411,抬頭寫SFPD。

