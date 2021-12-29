灣區有華人往太浩湖滑雪 遇大風雪封路未能回家（視頻）

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這個聖誕節假期，灣區許多華人前往太浩湖滑雪，結果遇上罕見的大風雪，回灣區的道路全部封閉，被困在山上，本台訪問一名灣區遊客談談現在的情況。

住在南灣的葛康誠，上星期四一家四口去太浩湖滑雪，原本週一要下山，但因為大雪封路，所以只能在酒店多待一個晚上。

葛康誠說：「酒店的無線上網全部當，連酒店登記的系統也當機，所以現在酒店自己也是亂成一團。」

葛康誠說，由於風太大，根本無法滑雪，但可以其雪上摩托車，小孩則是玩雪橇。

葛康誠說：「雪場有時候開，有時候關，大部分我們看到的時候，其實是關的，都沒有在動，山上的風太大，所以就上不去，關起來。」

剛過去的聖誕節週末，灣區許多人前往太浩湖滑雪，碰上罕見的大風雪，許多人在社交媒體分享被困在路上的經驗，有人因此必須臨時找住所，被酒店狠狠敲了一筆，也有人說下次上山絕對不再開電動車，也有人乾脆南下去拉斯維加斯或洛杉磯。

葛康誠說：「我有朋友從南太浩湖要下山，結果因為50號公路封路的關係，所以他們繞道Reno，80號有一段時間可以走，所以他們多開了3個小時，成功下山，可是我今天（週一）早上要離開時發現，有些人在路上等了4個小時，還要回來，因為路完全不通。」

葛康誠說週一下午看到藍天，希望週二公路重新開放，能夠順利回到灣區。

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