灣區有華人往太浩湖滑雪 遇大風雪封路未能回家（視頻）

這個聖誕節假期,灣區許多華人前往太浩湖滑雪,結果遇上罕見的大風雪,回灣區的道路全部封閉,被困在山上,本台訪問一名灣區遊客談談現在的情況。

住在南灣的葛康誠,上星期四一家四口去太浩湖滑雪,原本週一要下山,但因為大雪封路,所以只能在酒店多待一個晚上。

葛康誠說:「酒店的無線上網全部當,連酒店登記的系統也當機,所以現在酒店自己也是亂成一團。」

葛康誠說,由於風太大,根本無法滑雪,但可以其雪上摩托車,小孩則是玩雪橇。

葛康誠說:「雪場有時候開,有時候關,大部分我們看到的時候,其實是關的,都沒有在動,山上的風太大,所以就上不去,關起來。」

剛過去的聖誕節週末,灣區許多人前往太浩湖滑雪,碰上罕見的大風雪,許多人在社交媒體分享被困在路上的經驗,有人因此必須臨時找住所,被酒店狠狠敲了一筆,也有人說下次上山絕對不再開電動車,也有人乾脆南下去拉斯維加斯或洛杉磯。

葛康誠說:「我有朋友從南太浩湖要下山,結果因為50號公路封路的關係,所以他們繞道Reno,80號有一段時間可以走,所以他們多開了3個小時,成功下山,可是我今天(週一)早上要離開時發現,有些人在路上等了4個小時,還要回來,因為路完全不通。」

葛康誠說週一下午看到藍天,希望週二公路重新開放,能夠順利回到灣區。

