【KTSF】

一年一度在舊金山(三藩市)Embarcadero舉行的除夕夜煙花表演,今年決定取消,是連續第2年取消。

當局指因疫情關係,決定取消今年舊金山Embarcadero舉行的除夕夜煙花表演。

市長布里德說,此決定在密切監測舊金山本地健康指數,及認為會影響公共健康後做出。

目前,舊金山只有84%接種完整疫苗,及55%接種了加強針,但她補充說,Omicron變種在社區迅速傳播,仍然構成重大風險,限制除夕夜煙花表演等大型公共活動,將為舊金山前線人員提供額外的保護。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。