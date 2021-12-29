Omicron變種病毒肆虐 Santa Clara縣病例激增三倍（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

Omicron變種病毒肆虐，導致南灣聖塔克拉拉縣的病例近期激增三倍，週二縣衛生局發布一項健康命令，規定縣內高風險職場的員工，例如醫療體系、監獄和收容所等，要在1月底前完成加強針的接種。

聖塔克拉拉縣衛生官員警告，不到兩個星期的時間，新冠疫情的確診案例急速激增。

聖塔克拉拉縣衛生局長Sara Cody說：「不到兩星期前我就警告過，會有Omicron案例湧現，今天這個湧現不幸到來，我們聖縣的案例激增，主要都是Omicron病毒。」

兩星期前聖縣確診案例趨勢相對平穩，不過現在每日新增案例幾乎躍升三倍，舉例來說，12月16日每十萬人中，染疫人數為10人，現在則躍升為30人，每日新增案例，12月16日的數字不到250宗，12月23日的數字則超過一千宗，所幸住院率暫時維持平穩。

疫情激增下，聖塔克拉拉縣週二發布一項疫苗強制令，在州府最新的疫苗令基礎上再加以擴大實施，規定所有高風險職場的工作人員，要完成最新的疫苗接種，也就是完整疫苗加上加強針。

Cody說：「我們要確保健康照護員工和健康服務系統，可以吸收入院患者的激增。」

這些設施包括健康照護機構、監獄、人口密集的收容所、長期照顧設施和醫療服務提供場所，包括醫院、診所和救護車等第一線醫療人員。

這項縣府的健康命令，規定上述範圍的高風險工作人員，必須在1月24日之前接種完整疫苗以及加強針，比加州州府所規定的2月1日期限還提早，違反規定者將無法上班。

聖塔克拉拉縣縣府律師James Williams說：「今天地方的健康命令，是建立在州府的命令上，規定這些及其他高風險職場的員工必須接種疫苗和加強針，在1月24日之前，否則會被排除在這些地方工作，如果他們未能在2月1日之前打齊疫苗和加強針。」

除了這項健康命令，縣府衛生局也發布以下幾項非強制性的建議，包括每個人都要接種疫苗和加強針，家中室內聚會如果有超過十名外來訪客，一定要戴上口罩，否則不要聚集，建議僱主在職場實施疫苗強制規定，建議商家如果可能將營運移往戶外，建議餐廳酒吧等店家嚴格檢查內用顧客的疫苗證明。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。