Omicron變種病毒肆虐 Santa Clara縣病例激增三倍（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

Omicron變種病毒肆虐,導致南灣聖塔克拉拉縣的病例近期激增三倍,週二縣衛生局發布一項健康命令,規定縣內高風險職場的員工,例如醫療體系、監獄和收容所等,要在1月底前完成加強針的接種。

聖塔克拉拉縣衛生官員警告,不到兩個星期的時間,新冠疫情的確診案例急速激增。

聖塔克拉拉縣衛生局長Sara Cody說:「不到兩星期前我就警告過,會有Omicron案例湧現,今天這個湧現不幸到來,我們聖縣的案例激增,主要都是Omicron病毒。」

兩星期前聖縣確診案例趨勢相對平穩,不過現在每日新增案例幾乎躍升三倍,舉例來說,12月16日每十萬人中,染疫人數為10人,現在則躍升為30人,每日新增案例,12月16日的數字不到250宗,12月23日的數字則超過一千宗,所幸住院率暫時維持平穩。

疫情激增下,聖塔克拉拉縣週二發布一項疫苗強制令,在州府最新的疫苗令基礎上再加以擴大實施,規定所有高風險職場的工作人員,要完成最新的疫苗接種,也就是完整疫苗加上加強針。

Cody說:「我們要確保健康照護員工和健康服務系統,可以吸收入院患者的激增。」

這些設施包括健康照護機構、監獄、人口密集的收容所、長期照顧設施和醫療服務提供場所,包括醫院、診所和救護車等第一線醫療人員。

這項縣府的健康命令,規定上述範圍的高風險工作人員,必須在1月24日之前接種完整疫苗以及加強針,比加州州府所規定的2月1日期限還提早,違反規定者將無法上班。

聖塔克拉拉縣縣府律師James Williams說:「今天地方的健康命令,是建立在州府的命令上,規定這些及其他高風險職場的員工必須接種疫苗和加強針,在1月24日之前,否則會被排除在這些地方工作,如果他們未能在2月1日之前打齊疫苗和加強針。」

除了這項健康命令,縣府衛生局也發布以下幾項非強制性的建議,包括每個人都要接種疫苗和加強針,家中室內聚會如果有超過十名外來訪客,一定要戴上口罩,否則不要聚集,建議僱主在職場實施疫苗強制規定,建議商家如果可能將營運移往戶外,建議餐廳酒吧等店家嚴格檢查內用顧客的疫苗證明。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。