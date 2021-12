CDC更新隔離檢疫指引惹批評（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯邦疾控中心(CDC)更新隔離檢疫指引,主要是將隔離日數縮短之後,隨即惹來部份前線醫療和航空業人員的批評。

CDC公布新的隔離檢疫政策後,惹來前線醫療人員關注。

全國護士聯合工會主席Jean Ross說:「這不是時候放鬆,我們人手短缺仍未解決,類似這樣的措施將令事情惡化。」

CDC宣布新的指引包括確診患者的隔離期,由原本的10日縮短至5日,隔離期滿如果沒有病徵,患者可以恢復正常活動,但無論去哪都需要戴口罩至少5日。

白宮抗疫總醫療顧問Anthony Fauci醫生表示,實際上有這樣的需要。

Fauci醫生說:「如果你沒出現病癥和感染到,我們希望人重返職場,特別是必要工作。」

不過現時Omicron個案不斷上升,Johns Hopkins大學資料顯示,在美國新型肺炎個案平均7天裡面有超過23.7萬宗,聯邦當局數據也顯示,全美兒科住院人數,過去一星期飆升接近35%,有醫療專家形容,Omicron的來襲好像是病毒風暴。

雖然面對人手短缺,以及航班受到干擾,一些航空業人員也批評CDC的新指引。

機艙服務員協會國際主席Sara Nelson說:「他們如何執行,以確保只適用於無症狀者重返崗位,以便員工不會被迫帶病工作。」

