CDC更新隔離檢疫指引惹批評（視頻）

【KTSF 張麗月報導】
聯邦疾控中心（CDC）更新隔離檢疫指引，主要是將隔離日數縮短之後，隨即惹來部份前線醫療和航空業人員的批評。
CDC公布新的隔離檢疫政策後，惹來前線醫療人員關注。
全國護士聯合工會主席Jean Ross說：「這不是時候放鬆，我們人手短缺仍未解決，類似這樣的措施將令事情惡化。」
CDC宣布新的指引包括確診患者的隔離期，由原本的10日縮短至5日，隔離期滿如果沒有病徵，患者可以恢復正常活動，但無論去哪都需要戴口罩至少5日。
白宮抗疫總醫療顧問Anthony Fauci醫生表示，實際上有這樣的需要。
Fauci醫生說：「如果你沒出現病癥和感染到，我們希望人重返職場，特別是必要工作。」
不過現時Omicron個案不斷上升，Johns Hopkins大學資料顯示，在美國新型肺炎個案平均7天裡面有超過23.7萬宗，聯邦當局數據也顯示，全美兒科住院人數，過去一星期飆升接近35%，有醫療專家形容，Omicron的來襲好像是病毒風暴。
雖然面對人手短缺，以及航班受到干擾，一些航空業人員也批評CDC的新指引。
機艙服務員協會國際主席Sara Nelson說：「他們如何執行，以確保只適用於無症狀者重返崗位，以便員工不會被迫帶病工作。」
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