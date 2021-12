美國更多兒童因確診新型肺炎需入院

【KTSF 朱慧琪報導】

更多的兒童因確診新型肺炎需要入院,全國各地的兒童醫院要為更多病例作準備,聯邦疾控中心(CDC)最新疫苗數據指,全國超過6成人口已經接種完整疫苗,但仍然有2成符合資格的人士一劑疫苗都未接種。

緊隨著一個個的節日慶典,迎接新的一年,同時,Omicron變種在迅速傳播,病例增加,更多的兒童因為新型肺炎需要入院,現在正接近9月創下的兒科住院新高。

在休斯敦的兒童醫院,正在為更多病例作準備,一個兒科醫生認為,會看到遠高於以往的確診數字。

另一名芝加哥兒童醫院的傳染病專家說,現在的確診數字是該醫院去年12月創下高峰時的3倍。

在Cleveland的兒科醫院就說,可以治療新型肺炎的單克隆抗體供不應求。

而紐約市的兒科醫院數據顯示,兒童住院人數在3週內增加了5倍。

在首都華盛頓,國家兒童醫院傳染病科主任說,接近一半的檢測結果呈陽性。

不僅是這些城市,全球各地在過去一週兒科住院人數平均增加了35%,醫院正準備迎接忙碌的1月。

CDC最新疫苗數據指,全國61.8%人口已經接種完整疫苗,所有年齡層的人包含在內,總數超過2.05億人,當中有660萬人接種了加強針,接近接種完整疫苗人口的3分之1,但仍然有22.4%符合條件的人沒有接種過一劑疫苗,健康專家繼續請求他們去打針。

