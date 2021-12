南加少女試衣室被警方流彈擊中亡 警方公開現場片段

【KTSF 張麗月報導】

洛杉磯警方上星期四早上接報趕到南加州San Fernando Valley北荷李活地區一間零售百貨店,調查一宗涉嫌襲擊人的案件時,警察開槍打死疑犯,但子彈也穿過牆壁擊中在店內試衣室的少女Valentina Orellana-Peralta,導致她死亡,警方公布更多現場隨身攝錄機片段,少女的父母也講述悲慘的經歷。

上星期四的槍擊案發生在南加州北荷李活地區的Burlington店內,警方公布一個長一分幾鐘的隨身攝錄機片段,顯示警方接報到場過程。

警員在店內見到一個年青男子毆打一個女子,警察到場時該名女子已經倒地,地上有血跡。

片段顯示,警員靠近倒地女子,並叫人抬走女子時,涉嫌打人的男子站在女子後面不遠處,警員向他開槍。

跟著該名男子倒臥在地上,但怎知亦有子彈穿過牆壁,擊中在試衣室內的一名14歲少女,當時陪同這名少女一起的還有她的媽媽。

少女的媽媽Soledad Peralta週二講述當時情況,說親眼見到女兒死亡,是悲痛欲絕的事,也顯得無奈。

Soledad Peralta說:「我們聽到尖叫聲,我們坐下來擁抱和祈禱,當有東西擊中我女兒和拋在地上,她在我懷抱中死亡,我無能為力。」

驗屍官已經證實案中兩名死者的身份,洛杉磯警方承諾會全面徹查,而加州司法部也介入調查本案。

