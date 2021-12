國安處搜《立場》拘7人 涉發布刊物煽動憎恨政府

【有線新聞】

香港警方國安處拘捕《立場新聞》高層及前董事等7人,涉嫌串謀發布煽動刊物引起對政府或者司法的憎恨,並凍結《立場》6,100萬資產。《立場》隨即宣布停運及遣散所有員工。消息指,涉案廿多篇文章包括何桂藍在囚專訪等;移居澳洲的《立場》創辦人蔡東豪正被通緝。

《立場新聞》署理總編輯林紹桐清晨在住所被捕,國安處人員之後帶他上《立場新聞》於觀塘開源道辦公室調查。《立場新聞》員工可以入辦公室,不過要登記資料。警方之後取走電腦、電話及50萬現金等證物,帶林紹桐返回警署。

被捕的除了林紹桐,消息指亦包括前總編輯鍾沛權、前董事何韻詩、周達智、吳靄儀、方敏生,及正還柙的蘋果日報前副社長陳沛敏。

警方形容,被捕人在編採策略上擔任重要角色,說《立場新聞》在國安法實施後,刊登多篇報道或者博客文章引起對政府或者司法的憎恨。據了解被要求下架的報道包括鄒幸彤獲頒中國傑出民主人士獎等廿多篇文章。

國安處高級警司李桂華:「例如中大的例子,有沒有看過警方開槍掃射示威人士呢?有沒有聽到其中有警察說要燒人、燒物件?不見的。但這很有煽動性,聽到之後令人覺得警察幹甚麼呢?曾形容香港的抗爭者被失蹤、被侵犯;中共赤裸地濫用權力、用法庭展示隻手遮天的威能;曾經在博客文章,作者肆無忌憚地說,當時是舉辦了很多不同集會,創立了代表團去不同國家游說。強烈證據顯示該網媒與所謂行國際線的逃犯或人士,是容許合謀用自己平台煽動其他人憎恨特區政府、中華人民共和國等。」

李桂華被問到如何報道才算煽動,他說傳媒識分辨。

李桂華說:「不關報道制裁新聞便出問題,哪些是真正報道、哪些是有偏頗的報道,甚至正如剛才說煽動報道,大家是會看得到。你訪問人,你很同情他,又贊成他做得好,很感謝他的做法,甚至在自己文章寫,我與他的看法完全一致,這不只是報道,已經完全支持了,透過受訪者言論說話,如果是煽動意圖危害國家安全,這便達到他的目的。」

警方又說《立場新聞》有英國分社,會調查成立分社的目的有沒有合謀危害國家安全,又說凍結了《立場新聞》6,100萬元。

