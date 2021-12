舊金山新冠病毒檢測站大排長龍

【KTSF 郭柟報導】

元旦即將來臨,去做新冠病毒檢測的人數大增,令一些檢測站門口大排長龍,甚至一度要求無預約的人士離開。

舊金山有檢測站週二一整天有很多人開車排隊去做新冠病毒檢測,排到出公路口,由於太多人來,檢測站更一度要求無預約的人離開。

有居民說,現在只接受有預約者排隊,所以唯有過一會才回來。

有些人擔心被同事傳染,也有些人剛從外國回來,想確保無染疫,因為家中有未能接種疫苗的孩子。

有民眾表示,很難預約,就算一找到空位都馬上被人搶先登記。

市內每個檢測站預計,每星期平均做2萬個檢測,有些檢測站亦因為人手有限要提早關門。

有居民都表示,平時會用居家快速測試盒,舊金山加大(UCSF)傳染病學專家陳子平醫生都建議大家如果要跟家人聚會前,使用快速測試盒,可避免被無病徵的患者感染。

舊金山公共衛生局表示,認為現時市內有足夠檢測站應付需求急增,因此暫時不會加開檢測站。

加州新型肺炎個案累計突破500萬宗,週二有8686宗新症,確診率是9.7%,比上星期升了約6%。

