舊金山新冠病毒檢測站大排長龍

【KTSF 郭柟報導】

元旦即將來臨，去做新冠病毒檢測的人數大增，令一些檢測站門口大排長龍，甚至一度要求無預約的人士離開。

舊金山有檢測站週二一整天有很多人開車排隊去做新冠病毒檢測，排到出公路口，由於太多人來，檢測站更一度要求無預約的人離開。

有居民說，現在只接受有預約者排隊，所以唯有過一會才回來。

有些人擔心被同事傳染，也有些人剛從外國回來，想確保無染疫，因為家中有未能接種疫苗的孩子。

有民眾表示，很難預約，就算一找到空位都馬上被人搶先登記。

市內每個檢測站預計，每星期平均做2萬個檢測，有些檢測站亦因為人手有限要提早關門。

有居民都表示，平時會用居家快速測試盒，舊金山加大（UCSF）傳染病學專家陳子平醫生都建議大家如果要跟家人聚會前，使用快速測試盒，可避免被無病徵的患者感染。

舊金山公共衛生局表示，認為現時市內有足夠檢測站應付需求急增，因此暫時不會加開檢測站。

加州新型肺炎個案累計突破500萬宗，週二有8686宗新症，確診率是9.7%，比上星期升了約6%。

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