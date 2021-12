【KTSF】

國務院本週起,申請或更新美國護照的費用將會加價20元。

16歲或以上人士,更新護照要付110元,首次申請要額外付35元。

16歲以下的兒童及青少年,費用就是80元,民眾亦可以額外支付60元特快處理服務。

國務院聲稱,加價是有必要,保證他們能推出全世界最安全的旅遊證件。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。