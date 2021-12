【KTSF 嚴劍蓉報導】

舊金山(三藩市)剛過去的週末發生多宗搶劫案,有人坐在車內,被匪徒拉出車打和搶走財物,有幾名年輕亞裔結伴同行也被搶劫。

根據警方資料,12月25號週六晚上約10點40分,2街夾Harrison街,3名年齡介乎21至25歲的亞裔男子結伴同行,突然有4名持槍男子從一部車內走出來,搶劫3名男人,搶去手機、珠寶和銀包,匪徒得手後逃去。

12月26號凌晨近3點,在3街夾Le Conte街,一名40歲亞裔男子坐在自己的汽車內,兩名非洲裔男子將事主拉出車外襲擊,然後搶走事主的銀包,事主受傷送院,無生命危險。

週日晚約11點半,在Mission街700號路段,4名持槍的亞裔男子搶劫一名24歲拉美裔男子,要求事主交出背包,事主遵從,匪徒得手後逃去。

