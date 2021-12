【KTSF】

舊金山田德隆區一名75歲女人,12月19日被無故襲擊,警方公佈匪徒的相片,希望目擊者提供線索。

案發地點在Larkin夾McAllister街,警方表示,女事主在行人路上突然被一名陌生男子無故出拳襲擊,令女事主跌倒,匪徒目前仍然在逃。

女事主要送院治療,無生命危險。

警方呼籲目擊者致電(415) 575-444通知警方。

