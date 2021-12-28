Omicron致疫情升溫 舊金山新冠病例創單日新高

【KTSF 張麗月報導】

當前的Omicron變種病毒疫情持續升溫，舊金山（三藩市）就錄得單一日破紀錄的確診個案，舊金山有部份活動和酒吧等被迫要關閉。

新年就快到，Omicron疫症持續飆升，令人關注，舊金山公共衛生局資料顯示，Omicron新症錄得794宗，是自疫情爆發以來單日最高數字。

為了防止疫情蔓延，舊金山多項活動要取消，就以Moby Dick酒吧為例，要關門營業直至新年過後。

醫療專家指出，至今Omicron染疫的人，病癥會較輕微，沒有這麼嚴重，而接種新型肺炎疫苗和打加強針，仍然是有效的保護方法。

專家又說，Omicron疫症令人不安，是因為它打亂我們的日常生活。

舊金山加大（UCSF）傳染病學專家陳子平教授說：「灣區最大的疑慮不一定是有多少人在深切治療部，或是否有足夠呼吸機，像以往一樣，而是它干擾我們的生活。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。