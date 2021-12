Omicron致疫情升溫 舊金山新冠病例創單日新高

【KTSF 張麗月報導】

當前的Omicron變種病毒疫情持續升溫,舊金山(三藩市)就錄得單一日破紀錄的確診個案,舊金山有部份活動和酒吧等被迫要關閉。

新年就快到,Omicron疫症持續飆升,令人關注,舊金山公共衛生局資料顯示,Omicron新症錄得794宗,是自疫情爆發以來單日最高數字。

為了防止疫情蔓延,舊金山多項活動要取消,就以Moby Dick酒吧為例,要關門營業直至新年過後。

醫療專家指出,至今Omicron染疫的人,病癥會較輕微,沒有這麼嚴重,而接種新型肺炎疫苗和打加強針,仍然是有效的保護方法。

專家又說,Omicron疫症令人不安,是因為它打亂我們的日常生活。

舊金山加大(UCSF)傳染病學專家陳子平教授說:「灣區最大的疑慮不一定是有多少人在深切治療部,或是否有足夠呼吸機,像以往一樣,而是它干擾我們的生活。」

