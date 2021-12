【KTSF 郭柟報導】

今年剛過去的聖誕節假期,為舊金山(三藩市)華埠商戶帶來幾多生意呢?

有餐廳老闆表示,聖誕假期間,由於市內很多餐廳和店鋪關門,而華埠很多餐廳則繼續營業,所以整體上不錯,而且今年的生意比去年稍好。

餐廳老闆陳永興說:「講真每年差不多,他們放假,我們華埠太勤力,無論甚麼假期,華埠都會開門,對遊客和社區我們有東西吃,比較方便。」

不過有在都板街的商店就說,由於下雨關係,今年的生意比去年差,去年雖然都有疫情,但是因為沒有下雨,所以人流比較多。

商店老闆張啟智說:「現在航空公司飛機不多,旅館不開,遊客當然就少,現在又有新的疫情,很多人避免出街。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。