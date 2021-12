【KTSF】

舊金山(三藩市)警方尋求公眾協助,尋找一失踪的亞裔女性。

舊金山警方指,失踪者是亞裔女性,中文姓名譯音為劉碧先(Bi Xian Liu),年約44歲,5呎高,160磅,黑頭髮和棕色眼睛,最後被人見到時是週六中午,在Broderick街1400路段的寓所。

消息指,劉女士經常去寓所附近,新華埠Geary街道的Target公司,及O’Farrell街的Wallgreens藥房,她也經常去唐人街。

她失踪時可能穿著一件棗紅色上衣和顏色不明的瑜伽褲,由於身體狀況,劉女士被認為是會有危險。

任何看到劉女士或有她線索的人士,請撥打1-(415)-575-4444聯絡警方。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。