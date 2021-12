奧克蘭長者公寓嚴重漏水 多名住戶感不適（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)一幢長者公寓,有多個單位的天花板出現嚴重漏水問題,令到多名年老的住戶受影響,身體感到不適。

近90歲的梁婆婆表示,已經在13街夾Harrison街的長者公寓居住了約十年,她表示,22日晚下大雨期間,天花板不斷漏水,要用4個大垃圾膠桶去載水。

奧克蘭華埠社區促進會主席莊錦鎮說:「有一個桶有4吋水,你可以想像下多少水,才能積存這麼多水。」

梁婆婆說:「水浸到地墊濕透,發出的味道刺鼻,我年老身體不好所以覺得好辛苦,我又咳嗽,又睡不了,因為整晚都在滴水,滴水聲音,老人家有少少聲音都睡不著。」

不只是22日晚,梁婆婆表示,每逢下雨就會漏水,過去幾年已經向物業經理反映過問題,但情況沒有改善,今年情況尤其嚴重。

奧克蘭華埠社區促進會(OCIC)表示,這幾日,聽聞有至少5個單位有漏水問題,有受影響住戶要用膠袋包著床墊,避免滲水,有長者甚至跟他說要戴N95口罩和用被子蒙著臉睡覺,環境相當惡劣。

莊錦鎮說:「我覺得心痛,因為她本身差不多90歲,如果是我媽媽或祖母,在這種情況下生活根本不健康,我自己不懂怎樣維修,我只知這些老人家不可這樣居住。」

他們於是跟物業經理對話,經理承諾安排受影響的住戶暫時搬到其他酒店暫住,並會支付費用。

另外有住戶就搬出去跟兒子暫住,梁婆婆就被安排搬到樓下一個空置單位暫住,經理並為她提供膳食等支援。

經理週四不肯接受本台採訪,不過就發聲明解釋,相信今次漏水是由於大廈外牆的排水管道可能出現滲水,修理需要市府的許可,此外工人要在高空維修比較危險和需時較長。

至於梁婆婆的單位週四已經換過幾塊新的天花板,不過房間仍有潮濕味。

有執法部門表示,他們會給予經理一個多星期時間處理好,否則有可能將案件轉交給地檢處虐待老人部門,以及奧克蘭市府規劃部門跟進。

