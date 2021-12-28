奧克蘭長者公寓嚴重漏水 多名住戶感不適（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭（屋崙）一幢長者公寓，有多個單位的天花板出現嚴重漏水問題，令到多名年老的住戶受影響，身體感到不適。

近90歲的梁婆婆表示，已經在13街夾Harrison街的長者公寓居住了約十年，她表示，22日晚下大雨期間，天花板不斷漏水，要用4個大垃圾膠桶去載水。

奧克蘭華埠社區促進會主席莊錦鎮說：「有一個桶有4吋水，你可以想像下多少水，才能積存這麼多水。」

梁婆婆說：「水浸到地墊濕透，發出的味道刺鼻，我年老身體不好所以覺得好辛苦，我又咳嗽，又睡不了，因為整晚都在滴水，滴水聲音，老人家有少少聲音都睡不著。」

不只是22日晚，梁婆婆表示，每逢下雨就會漏水，過去幾年已經向物業經理反映過問題，但情況沒有改善，今年情況尤其嚴重。

奧克蘭華埠社區促進會（OCIC）表示，這幾日，聽聞有至少5個單位有漏水問題，有受影響住戶要用膠袋包著床墊，避免滲水，有長者甚至跟他說要戴N95口罩和用被子蒙著臉睡覺，環境相當惡劣。

莊錦鎮說：「我覺得心痛，因為她本身差不多90歲，如果是我媽媽或祖母，在這種情況下生活根本不健康，我自己不懂怎樣維修，我只知這些老人家不可這樣居住。」

他們於是跟物業經理對話，經理承諾安排受影響的住戶暫時搬到其他酒店暫住，並會支付費用。

另外有住戶就搬出去跟兒子暫住，梁婆婆就被安排搬到樓下一個空置單位暫住，經理並為她提供膳食等支援。

經理週四不肯接受本台採訪，不過就發聲明解釋，相信今次漏水是由於大廈外牆的排水管道可能出現滲水，修理需要市府的許可，此外工人要在高空維修比較危險和需時較長。

至於梁婆婆的單位週四已經換過幾塊新的天花板，不過房間仍有潮濕味。

有執法部門表示，他們會給予經理一個多星期時間處理好，否則有可能將案件轉交給地檢處虐待老人部門，以及奧克蘭市府規劃部門跟進。

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