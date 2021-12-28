太浩湖地區下暴風雪 山上多車連環相撞

【KTSF 朱慧琪報導】

國家氣象局向太浩湖地區發出冬季風暴警告，大風雪導致80州際公路及89號公路需要關閉，在週末，山上發生多宗汽車連環相撞車禍，以及樹木倒塌意外，另外，當地縣警正在搜索在聖誕節當日滑雪的失蹤人士。

一股強烈的風暴持續吹襲太浩湖地區，引發雪崩。

在週末，山上發生多宗汽車連環相撞的車禍，長長的車龍，有人需要下車推著陷在雪中的汽車。

目前，前往太浩湖的道路仍然很危險，當地一個滑雪場Palisades Tahoe發佈影片，指陣風時速超過100英里，山上的能見度幾乎為零。

另外，當地縣警正在搜索在聖誕節當日滑雪的失蹤人士，警方稱失蹤者最後電話定位在Northstar雪場，因有引發雪崩的危險，太浩市附近89號公路需要關閉，阻礙搜索工作。

當地店主說：「一年中最大的節日是聖誕及聖誕翌日，其次就是新年，如今道路關閉，我們很高興下雪，但導致沒有生意。」

當地居民Jim說，習慣了下大雪。

Jim說：「我們在另一年有過大風暴，一天2英尺雪的風暴*

但這場風暴是他遇過的風暴之中排名最大之一．

Jim說：「就聖誕節而言，我認為這是12年來最多的雪。」

國家氣象局向太浩湖地區發出冬季風暴警告，維持至週二凌晨1點，加州公路巡警（CHP）亦發推文通知大家如非必要，切勿前往該區，而該地區的人就要留在家中。

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