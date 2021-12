太浩湖地區下暴風雪 山上多車連環相撞

【KTSF 朱慧琪報導】

國家氣象局向太浩湖地區發出冬季風暴警告,大風雪導致80州際公路及89號公路需要關閉,在週末,山上發生多宗汽車連環相撞車禍,以及樹木倒塌意外,另外,當地縣警正在搜索在聖誕節當日滑雪的失蹤人士。

一股強烈的風暴持續吹襲太浩湖地區,引發雪崩。

在週末,山上發生多宗汽車連環相撞的車禍,長長的車龍,有人需要下車推著陷在雪中的汽車。

目前,前往太浩湖的道路仍然很危險,當地一個滑雪場Palisades Tahoe發佈影片,指陣風時速超過100英里,山上的能見度幾乎為零。

另外,當地縣警正在搜索在聖誕節當日滑雪的失蹤人士,警方稱失蹤者最後電話定位在Northstar雪場,因有引發雪崩的危險,太浩市附近89號公路需要關閉,阻礙搜索工作。

當地店主說:「一年中最大的節日是聖誕及聖誕翌日,其次就是新年,如今道路關閉,我們很高興下雪,但導致沒有生意。」

當地居民Jim說,習慣了下大雪。

Jim說:「我們在另一年有過大風暴,一天2英尺雪的風暴*

但這場風暴是他遇過的風暴之中排名最大之一.

Jim說:「就聖誕節而言,我認為這是12年來最多的雪。」

國家氣象局向太浩湖地區發出冬季風暴警告,維持至週二凌晨1點,加州公路巡警(CHP)亦發推文通知大家如非必要,切勿前往該區,而該地區的人就要留在家中。

