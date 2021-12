【KTSF】

南加州洛杉磯一高速路段上週五發生嚴重車禍,11輛汽車和卡車捲入這起事故,事故釀成一人死亡。

根據當地電視台的報導,事故發生在12月24日早上約8點,在棒球隊道奇體育場和洛杉磯市中心附近的5號公路南向路段,11輛車連環相撞,包括兩部卡車。

洛杉磯消防局表示,事故釀成一人死亡,有7人受傷,多人被困在車中。

車禍原因仍在調查,據報意外發泩前一晚該地區下暴雨,導致路面濕滑。

