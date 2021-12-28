越來越多華人擁槍自保 警方提醒注意事項（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

近來針對餐館等小商業的暴力搶劫事件不斷上升，越來越多華人擁槍自保，警方也提醒擁槍者，注意槍枝的正確存放方法及使用細則。

日前南灣一場社區安全座談，有商家問警方，是否有提供使用槍枝的訓練，Santa Clara 縣副警長表示，警局沒有對一般民眾提供訓練，但表示槍枝的正確存放方法及使用細則非常重要。

根據加州法律，如果是重罪犯，終生不得擁槍，如果是輕罪，十年內不能擁槍，還有針對精神病患者限槍的規定。

對於在店內存放槍枝，Santa Clara副警長Ken Binder表示 ：「在店內不能把槍露出來，要藏起來，就像在家一樣，你不會在家把槍放在腰間或是露出來，擁槍是合法的，但若有人闖入店內而你開槍，將根據案情細節而判斷和分析，會查看是否是屬於自衛，如果歹徒逃出門，你從背後開槍，可能不會被視為自衛開槍，在這種情況下你有可能被控罪。」

由於加州47號提案，很多人被搶乾脆不報案，認為報案也無濟於事，聖荷西警方告訴大家，警方業務優先順序共分六級。

聖荷西中央分局長Carlos Acosta說：「最優先處理的是暴力犯罪，針對人的暴力事件放優先，我們的優先順序從一到六，第六級可能是社區會議，像是今天的會議，第五級可能是截查車輛，視情況而定。」

警方也表示，車上都有GPS ，如果警察正在處理重案現場，其他在附近的警察如果接到其他報案通知，也會趕去支援，因此警方呼籲民眾，不要因為覺得損失不大就不報案，警方會跟報案數據分配巡邏資源。

Santa Clara 縣警察非緊急電話是(408) 615-5580。