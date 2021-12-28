達美航空西雅圖飛上海航班 航程途中突折返美國

December 28, 2021 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注
(Pexels)

【KTSF 古琳嘉報導】

上周一架達美航空（Delta）西雅圖飛上海的航班，在航程中突然折返美國，引發旅客議論紛紛，達美航空週一證實，事件跟上海浦東機場新的清潔政策有關，不過近期由於中國的新冠疫情升高，對入境航班採取融斷機制，旅遊業內人士稱，近期將有更多航班被取消。

折返的達美航空DL287西雅圖經首爾飛上海的航班，原定12月20日起飛，臨時取消晚了一天，也就是21日才出發，不料飛行約6小時後，飛機突然半途折返回到西雅圖，引發旅客高度不滿，並對折返原因有諸多猜測。

消息指，駐舊金山中領館提出抗議，達美航空週一發布電郵聲明，正式就事件對外解釋，表示返航事件的背後原因，跟上海浦東機場的疫情相關清潔政策有關。

達美航空並未說明新規定內容，只表示浦東機場的新規定，要求大幅延長地面停留時間，這個規定對達美來說在營運方面做不到。

本台就事件聯繫中國駐舊金山總領館，中領館表示，以中國駐美大使館最新發布的消息為準，大使館官網週一發布回答記者詢問的內容，點名AA美國航空在起飛前數小時突然取消航班，以及達美航空甚至出現航程過半後返航，表示事件給中國乘客帶來巨大損失，中方除了提供協助，也第一時間向航空公司嚴重交涉。

中國大使館又否認有關媒體報導機組人員曾表示，返航跟中方禁止航班入境有關，中國大使館聲稱這與事實不符，並將大量航班取消原因，指向美國航空公司人手短缺，以及機組人員畏懼疫情下出勤。

有旅遊業內人士稱，近期由於新冠疫情升溫，中國當局隨時會對入境航班採取融斷措施，預料有更多航班會被取消。

旅行社業者邵旗謙說：「奉勸大家要查清楚，當地國家或是航空公司是不是肯定會出發，很多因為融斷機制受到很大影響，尤其是現在不管去香港或是東南亞，如果航班裡面曾經過去，有疫情的病人到過目的地，可能會出現融斷機制，而取消這個航班的。」

旅遊業人士建議，不要太早買機票，並避免搭乘需要轉機航班，增添變數。

邵旗謙說：「我知道好多人說，我不早點訂機票不便宜會貴，對沒錯，但是如果趕時間，你早早訂好的時候，融斷機制一開始的時候，你沒辦法討回損失的，這是很大的弊處，所以我提醒大家，分分鐘出現融斷措施得不償失。」

在社交媒體上，一些旅遊業內人士就列出近期美國到中國的班機取消的情況，包括“卡卡-機票管家”就列出，12月27日有三班飛上海航班取消，包括DL283從底特律起飛，AA127從達拉斯起飛，MU從紐約起飛，12月28日DL287西雅圖飛上海也取消。

另外，Grand Asia國際機票也在社交平台上發布，1月份包括東方航空、廈門航空，以及中國國航等自美飛往上海、廈門及深圳等地也有班機取消。

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