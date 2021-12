達美航空西雅圖飛上海航班 航程途中突折返美國

【KTSF 古琳嘉報導】

上周一架達美航空(Delta)西雅圖飛上海的航班,在航程中突然折返美國,引發旅客議論紛紛,達美航空週一證實,事件跟上海浦東機場新的清潔政策有關,不過近期由於中國的新冠疫情升高,對入境航班採取融斷機制,旅遊業內人士稱,近期將有更多航班被取消。

折返的達美航空DL287西雅圖經首爾飛上海的航班,原定12月20日起飛,臨時取消晚了一天,也就是21日才出發,不料飛行約6小時後,飛機突然半途折返回到西雅圖,引發旅客高度不滿,並對折返原因有諸多猜測。

消息指,駐舊金山中領館提出抗議,達美航空週一發布電郵聲明,正式就事件對外解釋,表示返航事件的背後原因,跟上海浦東機場的疫情相關清潔政策有關。

達美航空並未說明新規定內容,只表示浦東機場的新規定,要求大幅延長地面停留時間,這個規定對達美來說在營運方面做不到。

本台就事件聯繫中國駐舊金山總領館,中領館表示,以中國駐美大使館最新發布的消息為準,大使館官網週一發布回答記者詢問的內容,點名AA美國航空在起飛前數小時突然取消航班,以及達美航空甚至出現航程過半後返航,表示事件給中國乘客帶來巨大損失,中方除了提供協助,也第一時間向航空公司嚴重交涉。

中國大使館又否認有關媒體報導機組人員曾表示,返航跟中方禁止航班入境有關,中國大使館聲稱這與事實不符,並將大量航班取消原因,指向美國航空公司人手短缺,以及機組人員畏懼疫情下出勤。

有旅遊業內人士稱,近期由於新冠疫情升溫,中國當局隨時會對入境航班採取融斷措施,預料有更多航班會被取消。

旅行社業者邵旗謙說:「奉勸大家要查清楚,當地國家或是航空公司是不是肯定會出發,很多因為融斷機制受到很大影響,尤其是現在不管去香港或是東南亞,如果航班裡面曾經過去,有疫情的病人到過目的地,可能會出現融斷機制,而取消這個航班的。」

旅遊業人士建議,不要太早買機票,並避免搭乘需要轉機航班,增添變數。

邵旗謙說:「我知道好多人說,我不早點訂機票不便宜會貴,對沒錯,但是如果趕時間,你早早訂好的時候,融斷機制一開始的時候,你沒辦法討回損失的,這是很大的弊處,所以我提醒大家,分分鐘出現融斷措施得不償失。」

在社交媒體上,一些旅遊業內人士就列出近期美國到中國的班機取消的情況,包括“卡卡-機票管家”就列出,12月27日有三班飛上海航班取消,包括DL283從底特律起飛,AA127從達拉斯起飛,MU從紐約起飛,12月28日DL287西雅圖飛上海也取消。

另外,Grand Asia國際機票也在社交平台上發布,1月份包括東方航空、廈門航空,以及中國國航等自美飛往上海、廈門及深圳等地也有班機取消。

