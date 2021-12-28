受疫情影響 全美幾千航班被取消或延誤（視頻）

December 28, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

Omicron疫情已經打亂全球的交通運輸，在過去的聖誕長週末假期，全美有超過3千航班取消，單是週一，全球就有超過2千航班取消，郵輪班次也遭到類似的干擾。

Omicron疫症個案不斷上升，由於航空人員染疫請病假，導致繁忙的聖誕長週末假期，有數以千計航班取消或延誤，旅客感到極大不方便。

郵輪業也大受干擾，由於郵輪上有人染疫，本星期就最少有4艘郵輪禁止進入港口或禁止靠岸，郵輪乘客更加感到不方便，因為被困在海上，不准離開郵輪，又不知船上有多少人中招。

與此同時，病毒檢測的需求正在增加，但疫苗供應是否充足仍然是挑戰，有部份藥房和檢測站的疫苗供應已經用盡。

現時在美國每天的染疫個案，已超越Delta變種個案的升幅，不過住院人數就仍然相對較低。

總統拜登繼續呼籲民眾不要恐慌，醫療專家預期，美國的Omicron疫情仍會繼續升溫，專家說，臨近新年，如果打齊針的人，作小型聚會是安全的。

白宮抗疫顧問 Anthony Fauci醫生說：「如果是新年前夕聚會，有30、40、50人慶祝，你不知道這些人是否打了針，我強烈建議不要參加今年聚會。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply