受疫情影響 全美幾千航班被取消或延誤（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

Omicron疫情已經打亂全球的交通運輸,在過去的聖誕長週末假期,全美有超過3千航班取消,單是週一,全球就有超過2千航班取消,郵輪班次也遭到類似的干擾。

Omicron疫症個案不斷上升,由於航空人員染疫請病假,導致繁忙的聖誕長週末假期,有數以千計航班取消或延誤,旅客感到極大不方便。

郵輪業也大受干擾,由於郵輪上有人染疫,本星期就最少有4艘郵輪禁止進入港口或禁止靠岸,郵輪乘客更加感到不方便,因為被困在海上,不准離開郵輪,又不知船上有多少人中招。

與此同時,病毒檢測的需求正在增加,但疫苗供應是否充足仍然是挑戰,有部份藥房和檢測站的疫苗供應已經用盡。

現時在美國每天的染疫個案,已超越Delta變種個案的升幅,不過住院人數就仍然相對較低。

總統拜登繼續呼籲民眾不要恐慌,醫療專家預期,美國的Omicron疫情仍會繼續升溫,專家說,臨近新年,如果打齊針的人,作小型聚會是安全的。

白宮抗疫顧問 Anthony Fauci醫生說:「如果是新年前夕聚會,有30、40、50人慶祝,你不知道這些人是否打了針,我強烈建議不要參加今年聚會。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。