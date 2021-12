【KTSF 新柟報導】

舊金山華埠新僑服務中心週一舉行社區食物派發活動,給華埠低收入人士過節。

新僑服務中心行政主任陳浩源說:「主要是給低收入人士早兩個星期登記時,問了他們帶白卡或糧食券卡,才確定他們是低收入,每個家庭一份。」

新僑服務中心週一下午派發500份食材,裡面包括雞湯、植物油、鼓油、蜂蜜、茶包、餅乾、鹽、豆腐等,給低收入居民或長者過節。

舊金山市府人民服務局和多個非牟利機構共同贊助今次活動,新僑表示,過往舉行類似活動,派發5000份食材,但今年遇上船運延誤,因此只能派500份。

陳浩源說:「今年面對船運問題,我們早在8月時訂了,5000袋食物,但貨船到現在未到岸,所以我們遇上這困難很頭痛。」

他表示,等該批貨到達時,會再舉行更大型的食物派發活動。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。