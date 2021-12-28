CDC更新隔離檢疫指引 由原本10天縮短為5天（視頻）

December 28, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 嚴劍蓉報導】

Omicron變種在全美急速傳播，聯邦衛生官員預期，將出現大量確診個案，大批患者和密切接觸者需要隔離檢疫，不能上班，為免導致醫療系統和經濟停擺，聯邦疾控中心（CDC）更新隔離檢疫指引，由原本隔離10天縮短為5天。

疾控中心表示，越來越多證據顯示，感染新型肺炎的人，在發病之前兩天和之後三天最具傳染力，加上近期Omicron病例急升，雖然初步研究顯示，Omicron變種導致的病情較輕微，不過當有大量民眾感染病毒需要隔離或檢疫時，將威脅到醫院、航空公司和其他商業的營運能力，因此有需要更新指引。

根據疾控中心的新指引，確診患者的隔離期，由原本的10日縮短至5日，隔離期滿如果沒有病徵，患者可以恢復正常活動，但無論去哪都需要戴口罩至少5日，若與其他人同住，即使在家也要戴口罩。

如果隔離5日後仍有病徵，就要繼續居家隔離直至好轉，然後開始5天的口罩期。

至於密切接觸者的隔離檢疫期，也由10天減至5天，5天後可以恢復正常活動，但要戴口罩5天。

原本已接種完整疫苗的人可以豁免檢疫，但根據新指引，只有打了加強針的人，才可以豁免隔離檢疫，不過最少10天要戴口罩。

有專家指，隔離和檢疫期縮短至5日存在風險，美國傳染病學會的發言人指，患者在5天後傳播病毒的風險顯著減低，但不是所有患者如是，病毒不會全部消失，所以仍有一部份人在5天隔離期後仍可傳播病毒。

疾控中心強調，因此在隔離期後戴口罩很重要。

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