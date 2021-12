CDC更新隔離檢疫指引 由原本10天縮短為5天（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

Omicron變種在全美急速傳播,聯邦衛生官員預期,將出現大量確診個案,大批患者和密切接觸者需要隔離檢疫,不能上班,為免導致醫療系統和經濟停擺,聯邦疾控中心(CDC)更新隔離檢疫指引,由原本隔離10天縮短為5天。

疾控中心表示,越來越多證據顯示,感染新型肺炎的人,在發病之前兩天和之後三天最具傳染力,加上近期Omicron病例急升,雖然初步研究顯示,Omicron變種導致的病情較輕微,不過當有大量民眾感染病毒需要隔離或檢疫時,將威脅到醫院、航空公司和其他商業的營運能力,因此有需要更新指引。

根據疾控中心的新指引,確診患者的隔離期,由原本的10日縮短至5日,隔離期滿如果沒有病徵,患者可以恢復正常活動,但無論去哪都需要戴口罩至少5日,若與其他人同住,即使在家也要戴口罩。

如果隔離5日後仍有病徵,就要繼續居家隔離直至好轉,然後開始5天的口罩期。

至於密切接觸者的隔離檢疫期,也由10天減至5天,5天後可以恢復正常活動,但要戴口罩5天。

原本已接種完整疫苗的人可以豁免檢疫,但根據新指引,只有打了加強針的人,才可以豁免隔離檢疫,不過最少10天要戴口罩。

有專家指,隔離和檢疫期縮短至5日存在風險,美國傳染病學會的發言人指,患者在5天後傳播病毒的風險顯著減低,但不是所有患者如是,病毒不會全部消失,所以仍有一部份人在5天隔離期後仍可傳播病毒。

疾控中心強調,因此在隔離期後戴口罩很重要。

