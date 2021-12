《異徑》作者陳宗元談發現性取向經歷（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

《異徑》作者陳宗元已經80多歲,他在60年代仍保守的年代,發現了自己的性取向。

1969年6月28日凌晨,發生在紐約市Greenwich Village石牆酒吧的一連串自發性暴力示威衝突,被認為是美國及全球同性戀權利運動發跡的關鍵事件,1964年陳宗元在當實習醫師,在波士頓北車站上廁所被一名男子「盯上」,改變了他的一生。

陳宗元說:「又覺得羞愧,又覺得自己怎麼像個怪人,覺得自己怎麼會有這種趨向,在圖書館拼命地看醫學的書,翻這些事情、同志事情,那時候也很少寫這種事情,沒有,唯一有的報告是英國,當時還把它當成一種病態,並不是正常的事,那時候覺得自己很自虧,覺得好像自己像個怪人,都是在暗地裡頭,一直像做個噩夢,會不會再重複,不過又是一種自己心裡頭,有時像個惡魔請進來以後請不出去。」

那時陳宗元已經結婚,婚後有兩名孩子,妻子也是醫生,是醫學院同學,在這段婚姻中,他發現自己對同志有吸引力,70年代搬來灣區,並找了心理學家,更瞭解同志歷史,最後跟妻子坦白。

陳宗元說:「我覺得應該開始跟當時的妻子坦白,她也是大夫,她也了解,她說我很了解你,理論上我能夠瞭解你,為什麼會在我們家發生這件事情。」

陳宗元說,他花了14年的時間才接受自己,並自嘲花在看心理醫生的錢,可以買一棟房子,而看了心理科大夫以後,也做了自己檢討,決定公開出櫃,陳宗元坦承出櫃後,有朋友接受,也有好朋友不再跟他聯絡。

陳宗元說:「這也是促使我寫這本書,好像覺得對我個人來說最重要的人,我是公開的沒有問題,對家人也是,好比對我現在的愛人,對她我一直是公開的,跟她有關係的時候,我一直公開跟她講說自己是這樣子,我不能傷害妳,我不曉得以後會不會再有變化,她說我們走一步算一步,幾乎20多年。」

陳宗元寫《異徑》的初衷,是要記錄先人的歷程,不由地自己的生平異徑也油然而生,他在自序中說道,從化工到醫學,從成家到離散、出櫃而輪迴到原來,這段曲折的路徑,把他帶到佛學所說的因緣,中陰中有、再回到現在。

陳宗元說:「我希望人家看我這本書後,如果是真實的自我生存,也可以不需要自殺,可以繼續奮鬥繼續自我滿足,還是可以活下去,這個世界可以容忍。」

這也是《異徑》後來有中文版,陳宗元希望華人讀者看了以後,能夠對他們有點幫助,能夠真實看自己,不需要繼續掙扎,可以接受。

