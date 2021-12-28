《異徑》作者陳宗元談發現性取向經歷（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

《異徑》作者陳宗元已經80多歲，他在60年代仍保守的年代，發現了自己的性取向。

1969年6月28日凌晨，發生在紐約市Greenwich Village石牆酒吧的一連串自發性暴力示威衝突，被認為是美國及全球同性戀權利運動發跡的關鍵事件，1964年陳宗元在當實習醫師，在波士頓北車站上廁所被一名男子「盯上」，改變了他的一生。

陳宗元說：「又覺得羞愧，又覺得自己怎麼像個怪人，覺得自己怎麼會有這種趨向，在圖書館拼命地看醫學的書，翻這些事情、同志事情，那時候也很少寫這種事情，沒有，唯一有的報告是英國，當時還把它當成一種病態，並不是正常的事，那時候覺得自己很自虧，覺得好像自己像個怪人，都是在暗地裡頭，一直像做個噩夢，會不會再重複，不過又是一種自己心裡頭，有時像個惡魔請進來以後請不出去。」

那時陳宗元已經結婚，婚後有兩名孩子，妻子也是醫生，是醫學院同學，在這段婚姻中，他發現自己對同志有吸引力，70年代搬來灣區，並找了心理學家，更瞭解同志歷史，最後跟妻子坦白。

陳宗元說：「我覺得應該開始跟當時的妻子坦白，她也是大夫，她也了解，她說我很了解你，理論上我能夠瞭解你，為什麼會在我們家發生這件事情。」

陳宗元說，他花了14年的時間才接受自己，並自嘲花在看心理醫生的錢，可以買一棟房子，而看了心理科大夫以後，也做了自己檢討，決定公開出櫃，陳宗元坦承出櫃後，有朋友接受，也有好朋友不再跟他聯絡。

陳宗元說：「這也是促使我寫這本書，好像覺得對我個人來說最重要的人，我是公開的沒有問題，對家人也是，好比對我現在的愛人，對她我一直是公開的，跟她有關係的時候，我一直公開跟她講說自己是這樣子，我不能傷害妳，我不曉得以後會不會再有變化，她說我們走一步算一步，幾乎20多年。」

陳宗元寫《異徑》的初衷，是要記錄先人的歷程，不由地自己的生平異徑也油然而生，他在自序中說道，從化工到醫學，從成家到離散、出櫃而輪迴到原來，這段曲折的路徑，把他帶到佛學所說的因緣，中陰中有、再回到現在。

陳宗元說：「我希望人家看我這本書後，如果是真實的自我生存，也可以不需要自殺，可以繼續奮鬥繼續自我滿足，還是可以活下去，這個世界可以容忍。」

這也是《異徑》後來有中文版，陳宗元希望華人讀者看了以後，能夠對他們有點幫助，能夠真實看自己，不需要繼續掙扎，可以接受。

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