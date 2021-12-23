專家解答新型肺炎口服藥問題

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）先後批准Merck藥廠和Pfizer藥廠抗新型肺炎口服藥面世，至於對兩間藥廠的抗病毒藥丸，民眾了解多少？它們的效果如何？是否經得起Omicron變種的考驗？專家為你們一一解答。

臨床數據顯示，Pfizer口服藥能減少重症和死亡風險近9成，並對Omicron變種病毒有效，而Merck藥廠最終臨床數據有落差，預防住院率與死亡率，由最初公布的5成降至只有約3成。

布朗大學公共衛生副院長Megan Ranney說：「這無疑地可以減輕醫院負擔，減低急症室入住率和死亡率。」

兩間藥廠的口服藥也可以在家服用Pfizer口服藥名為Paxlovid，必須由醫生處方，並且是每天服用兩次的3片劑量持續5天。

Pfizer公司數據顯示，如果高危成人在出現第一個症狀後5天內服用，其住院風險或死亡風險會降低88%。

華盛頓大學醫學和外科教授Jonathan Reiner說：「這是非常有效的藥物，而且你不需要去醫院，接受像單克隆抗體的輸液。」

合資格服用Pfizer口服藥的患者，必須被視為高風險人士，用於12歲或以上，體重超過88磅（40公斤），而且檢測呈陽性。

Merck口服藥名為Molnupiravir，同樣用來治療高危成人，並且必須在檢測呈陽性的5天內服用，就像Pfizer藥丸一樣。

衛生專家說，藥丸不是疫苗的代替品，但口服藥療法有扭轉疫情的潛力，尤其是當前Omicron變種，使新型肺炎危機變得更複雜。

Ranney說：「這是今星期一個正面的新聞，初步測試確實表明，它適用於omicron變體，是個好消息。」

根據與美國政府的協議，Merck藥廠提供310萬劑的藥物療程，而白宮則已經購買了1000萬劑Pfizer療程，預計將於1月推出首批26.5萬個療程。

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