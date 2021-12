專家解答新型肺炎口服藥問題

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)先後批准Merck藥廠和Pfizer藥廠抗新型肺炎口服藥面世,至於對兩間藥廠的抗病毒藥丸,民眾了解多少?它們的效果如何?是否經得起Omicron變種的考驗?專家為你們一一解答。

臨床數據顯示,Pfizer口服藥能減少重症和死亡風險近9成,並對Omicron變種病毒有效,而Merck藥廠最終臨床數據有落差,預防住院率與死亡率,由最初公布的5成降至只有約3成。

布朗大學公共衛生副院長Megan Ranney說:「這無疑地可以減輕醫院負擔,減低急症室入住率和死亡率。」

兩間藥廠的口服藥也可以在家服用Pfizer口服藥名為Paxlovid,必須由醫生處方,並且是每天服用兩次的3片劑量持續5天。

Pfizer公司數據顯示,如果高危成人在出現第一個症狀後5天內服用,其住院風險或死亡風險會降低88%。

華盛頓大學醫學和外科教授Jonathan Reiner說:「這是非常有效的藥物,而且你不需要去醫院,接受像單克隆抗體的輸液。」

合資格服用Pfizer口服藥的患者,必須被視為高風險人士,用於12歲或以上,體重超過88磅(40公斤),而且檢測呈陽性。

Merck口服藥名為Molnupiravir,同樣用來治療高危成人,並且必須在檢測呈陽性的5天內服用,就像Pfizer藥丸一樣。

衛生專家說,藥丸不是疫苗的代替品,但口服藥療法有扭轉疫情的潛力,尤其是當前Omicron變種,使新型肺炎危機變得更複雜。

Ranney說:「這是今星期一個正面的新聞,初步測試確實表明,它適用於omicron變體,是個好消息。」

根據與美國政府的協議,Merck藥廠提供310萬劑的藥物療程,而白宮則已經購買了1000萬劑Pfizer療程,預計將於1月推出首批26.5萬個療程。

