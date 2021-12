【KTSF】

東灣Solano縣衛生局公佈,當地首宗兒童感染新型肺炎死亡個案。

患者未滿一歲,當局呼籲民眾接種疫苗,當地約77%民眾已打了最少一針。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。