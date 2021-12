【KTSF】

舊金山(三藩市)列治文區週二早上發生一宗入屋爆竊事件,匪徒用槍指嚇屋內兩名亞裔老人家,要求交出財物。

警方於週二上午11點13分接報,指40街700號地段一間屋發生入屋爆竊案,警方指當時3名疑犯強行闖入事主的家中,其中一人用槍指著一名81歲的亞裔男子,和79歲的亞裔女子,要求他們交出金錢和財物。

其後疑犯環顧了房子周圍,但什麼也沒帶走就逃走了。

警方指,3名疑犯是年齡20多歲的非洲裔男子,暫時無人被捕,任何有此案訊息的人,都可以撥打舊金山警方的舉報熱線,電話 :(415) 575-4444。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。