聖誕新年節日旺季,餐飲業會更繁忙,但人手短缺就令工作人員倍感壓力,有的老闆於是想出新招來留住員工。

疫情下節日的餐飲業倍感壓力,因為人手短缺,員工都感到吃力。

根據全國餐館協會的一份業內調查,,大約78%的餐飲業老闆說,他們沒有足夠人手去應付客人的需求。

為了員工的“精神健康”著想,有餐館向員工提供免費、財務諮詢和職業規劃課,有的餐館就嘗試在一週內讓經理們只工作四日,希望這樣可以留住員工,和招募新的員工。

