亞裔保安員劫案中被擊斃 警拘兩疑犯一人在逃

奧克蘭(屋崙)市警局局長週三宣布,已經逮捕到保安員Kevin Nishita遭槍擊死亡一案的兩名嫌犯,另有一人在逃。

上個月在奧克蘭為媒體提供保鑣服務的保安員Nishita,遭搶劫歹徒槍擊導致死亡一案週三有重大進展,奧克蘭市警局局長LeRonne Armstrong週三在出席警察訓練班活動時,向媒體透露已逮捕到兩名涉案嫌犯,但仍有一人在逃。

Armstrong說:「目前案件仍在調查中,我們還在尋找水其他涉案的人,所以我們會盡力繼續設法去獲取更多資料。」

警方表示,已經辨識出第三名嫌犯身分,正全力追緝中,這三人案發時都在現場,並相信案件為隨機犯案。

今年11月24日,在奧克蘭14 Avenue 300號路段採訪新聞的KRON電視台人員遭遇搶劫,當時為他們提供保安服務的Nishita中槍送醫,並在11月27日宣告不治。

警方週二宣布找到跟涉案車輛特徵相符的一輛Acura TL轎車,也導致案件週三出現重大突破。

KPIX報導指,這輛車涉嫌為接應嫌犯逃離現場的車輛,車主已經被捕,但警察局長無法證實車主是否為被捕的兩名嫌犯中的一人,只透露這些被捕人士因為還涉嫌其他案件而被警方追緝。

警方高度肯定社區協助提供線索,才導致警方得以破案,接下來會與地檢處配合,協助檢方起訴嫌犯。

