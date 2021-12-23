亞裔保安員劫案中被擊斃 警拘兩疑犯一人在逃

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奧克蘭（屋崙）市警局局長週三宣布，已經逮捕到保安員Kevin Nishita遭槍擊死亡一案的兩名嫌犯，另有一人在逃。

上個月在奧克蘭為媒體提供保鑣服務的保安員Nishita，遭搶劫歹徒槍擊導致死亡一案週三有重大進展，奧克蘭市警局局長LeRonne Armstrong週三在出席警察訓練班活動時，向媒體透露已逮捕到兩名涉案嫌犯，但仍有一人在逃。

Armstrong說：「目前案件仍在調查中，我們還在尋找水其他涉案的人，所以我們會盡力繼續設法去獲取更多資料。」

警方表示，已經辨識出第三名嫌犯身分，正全力追緝中，這三人案發時都在現場，並相信案件為隨機犯案。

今年11月24日，在奧克蘭14 Avenue 300號路段採訪新聞的KRON電視台人員遭遇搶劫，當時為他們提供保安服務的Nishita中槍送醫，並在11月27日宣告不治。

警方週二宣布找到跟涉案車輛特徵相符的一輛Acura TL轎車，也導致案件週三出現重大突破。

KPIX報導指，這輛車涉嫌為接應嫌犯逃離現場的車輛，車主已經被捕，但警察局長無法證實車主是否為被捕的兩名嫌犯中的一人，只透露這些被捕人士因為還涉嫌其他案件而被警方追緝。

警方高度肯定社區協助提供線索，才導致警方得以破案，接下來會與地檢處配合，協助檢方起訴嫌犯。

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