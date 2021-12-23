FDA批准12歲或以上和高風險人士服用新型肺炎口服藥Paxlovid（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）批准12歲或以上和高風險人士，使用Pfizer新型肺炎口服藥丸Paxlovid，Paxlovid可以降低因確診後要住院和死亡近9成的風險，另外，牛津大學團隊和阿斯利康藥廠合作，正在初步生產針對Omicron疫苗。

第一種抗新型肺炎口服藥丸Paxlovid已獲FDA授權批准，讓患者在染病初期可以在家中服用，白宮發言人Jen Psaki表示，拜登政府已購買1千萬劑Pfizer口服藥。

Psaki說：「我知道一項授權已獲批，我們早前已經購買了1千萬劑Pfizer、300萬劑Merck，一旦供應商準備就緒，我們將準備好在全國範圍內分發它們。」

白宮顧問Jeff Zients表示，他們將在1月份提供26.5萬劑Pfizer口服藥療程，每月的藥丸總數將增加，可以在夏末交付所有1千萬個口服藥療程。

口服藥丸Paxlovid是為期5天的療程，每天服用兩次，每次服用3粒，持續5天。

研究表明，如果在出現症狀的五天內服用Paxlovid，確診後住院和死亡的風險降低88%。

另一方面，Omicron變種目前已經成為全美、丹麥、葡萄牙及英國主流病毒株，牛津大學和阿斯利康藥廠合作，正在初步生產針對Omicron疫苗，以備另一波大流行所需。

根據《美國醫學會期刊》一項最新研究，接種新型肺炎疫苗後，引起的嚴重不良副作用很少見，一項由舊金山加大（UCSF）進行的調查，從今年3月到5月期間，訪問了近2萬人，約80%人在接種第2針後出現疲勞和頭痛等症狀，只有10分之2的受訪者表示，他們有過敏反應。

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