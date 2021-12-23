FDA批准12歲或以上和高風險人士服用新型肺炎口服藥Paxlovid（視頻）

December 23, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）批准12歲或以上和高風險人士，使用Pfizer新型肺炎口服藥丸Paxlovid，Paxlovid可以降低因確診後要住院和死亡近9成的風險，另外，牛津大學團隊和阿斯利康藥廠合作，正在初步生產針對Omicron疫苗。

第一種抗新型肺炎口服藥丸Paxlovid已獲FDA授權批准，讓患者在染病初期可以在家中服用，白宮發言人Jen Psaki表示，拜登政府已購買1千萬劑Pfizer口服藥。

Psaki說：「我知道一項授權已獲批，我們早前已經購買了1千萬劑Pfizer、300萬劑Merck，一旦供應商準備就緒，我們將準備好在全國範圍內分發它們。」

白宮顧問Jeff Zients表示，他們將在1月份提供26.5萬劑Pfizer口服藥療程，每月的藥丸總數將增加，可以在夏末交付所有1千萬個口服藥療程。

口服藥丸Paxlovid是為期5天的療程，每天服用兩次，每次服用3粒，持續5天。

研究表明，如果在出現症狀的五天內服用Paxlovid，確診後住院和死亡的風險降低88%。

另一方面，Omicron變種目前已經成為全美、丹麥、葡萄牙及英國主流病毒株，牛津大學和阿斯利康藥廠合作，正在初步生產針對Omicron疫苗，以備另一波大流行所需。

根據《美國醫學會期刊》一項最新研究，接種新型肺炎疫苗後，引起的嚴重不良副作用很少見，一項由舊金山加大（UCSF）進行的調查，從今年3月到5月期間，訪問了近2萬人，約80%人在接種第2針後出現疲勞和頭痛等症狀，只有10分之2的受訪者表示，他們有過敏反應。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply