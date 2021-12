FDA批准12歲或以上和高風險人士服用新型肺炎口服藥Paxlovid（視頻）

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)批准12歲或以上和高風險人士,使用Pfizer新型肺炎口服藥丸Paxlovid,Paxlovid可以降低因確診後要住院和死亡近9成的風險,另外,牛津大學團隊和阿斯利康藥廠合作,正在初步生產針對Omicron疫苗。

第一種抗新型肺炎口服藥丸Paxlovid已獲FDA授權批准,讓患者在染病初期可以在家中服用,白宮發言人Jen Psaki表示,拜登政府已購買1千萬劑Pfizer口服藥。

Psaki說:「我知道一項授權已獲批,我們早前已經購買了1千萬劑Pfizer、300萬劑Merck,一旦供應商準備就緒,我們將準備好在全國範圍內分發它們。」

白宮顧問Jeff Zients表示,他們將在1月份提供26.5萬劑Pfizer口服藥療程,每月的藥丸總數將增加,可以在夏末交付所有1千萬個口服藥療程。

口服藥丸Paxlovid是為期5天的療程,每天服用兩次,每次服用3粒,持續5天。

研究表明,如果在出現症狀的五天內服用Paxlovid,確診後住院和死亡的風險降低88%。

另一方面,Omicron變種目前已經成為全美、丹麥、葡萄牙及英國主流病毒株,牛津大學和阿斯利康藥廠合作,正在初步生產針對Omicron疫苗,以備另一波大流行所需。

根據《美國醫學會期刊》一項最新研究,接種新型肺炎疫苗後,引起的嚴重不良副作用很少見,一項由舊金山加大(UCSF)進行的調查,從今年3月到5月期間,訪問了近2萬人,約80%人在接種第2針後出現疲勞和頭痛等症狀,只有10分之2的受訪者表示,他們有過敏反應。

