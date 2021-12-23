Omicron變種病毒快速傳播 全美新型肺炎病例再激增

December 23, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 吳倩妤報導】

還有3天就到聖誕節了，但是由於Omicron變種的傳播，民眾免不了有諸多困惑和擔憂，尤其是馬上要見到親人，大家都忙著在回家前做新型肺炎病毒檢測。

Omicron變種病毒的傳播，使得全美新型肺炎病例再次激增，衛生部報告說住院人數正在持續上升。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說：「事情進展得很快，大約一周前，我們報告說有大約3%的omicron病例，這週最新報告病例高達73%。」

目前民眾爭相排隊進行檢測，拜登政府宣布計劃在1月份向全國分發5億套居家測試盒，一些城市，例如新症飇升的紐約，正在積極推動民眾測試。

紐約市長白思豪說：「我們真的需要那些居家測試盒，我們沒有這些真的是個問題，我認為總統應該啟動國防生產法，並提升至最大的產能，因為在接下來的幾個月裡，我們將需要數十億個測試盒。」

國家公共衛生官員說，如果接種了完整疫苗，並打了加強針，那麼在馬上到來的這個假期，民眾是可以得到足夠保護的，但是在出門旅行前還是要採取安全防疫措施。

現在一些城市正在重新考慮，或者完全取消了除夕倒數活動，NHL暫停了本季賽事，NBA推遲了比賽，百老匯也暫停了一些演出。

白思豪說：「我們不是要人們躲起來，或者是向病毒的現狀屈服，是要大家審時度勢，如果覺得不舒服，就一定確保待在家裡。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply