Omicron變種病毒快速傳播 全美新型肺炎病例再激增

【KTSF 吳倩妤報導】

還有3天就到聖誕節了，但是由於Omicron變種的傳播，民眾免不了有諸多困惑和擔憂，尤其是馬上要見到親人，大家都忙著在回家前做新型肺炎病毒檢測。

Omicron變種病毒的傳播，使得全美新型肺炎病例再次激增，衛生部報告說住院人數正在持續上升。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說：「事情進展得很快，大約一周前，我們報告說有大約3%的omicron病例，這週最新報告病例高達73%。」

目前民眾爭相排隊進行檢測，拜登政府宣布計劃在1月份向全國分發5億套居家測試盒，一些城市，例如新症飇升的紐約，正在積極推動民眾測試。

紐約市長白思豪說：「我們真的需要那些居家測試盒，我們沒有這些真的是個問題，我認為總統應該啟動國防生產法，並提升至最大的產能，因為在接下來的幾個月裡，我們將需要數十億個測試盒。」

國家公共衛生官員說，如果接種了完整疫苗，並打了加強針，那麼在馬上到來的這個假期，民眾是可以得到足夠保護的，但是在出門旅行前還是要採取安全防疫措施。

現在一些城市正在重新考慮，或者完全取消了除夕倒數活動，NHL暫停了本季賽事，NBA推遲了比賽，百老匯也暫停了一些演出。

白思豪說：「我們不是要人們躲起來，或者是向病毒的現狀屈服，是要大家審時度勢，如果覺得不舒服，就一定確保待在家裡。」

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