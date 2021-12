Omicron變種病毒快速傳播 全美新型肺炎病例再激增

【KTSF 吳倩妤報導】

還有3天就到聖誕節了,但是由於Omicron變種的傳播,民眾免不了有諸多困惑和擔憂,尤其是馬上要見到親人,大家都忙著在回家前做新型肺炎病毒檢測。

Omicron變種病毒的傳播,使得全美新型肺炎病例再次激增,衛生部報告說住院人數正在持續上升。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說:「事情進展得很快,大約一周前,我們報告說有大約3%的omicron病例,這週最新報告病例高達73%。」

目前民眾爭相排隊進行檢測,拜登政府宣布計劃在1月份向全國分發5億套居家測試盒,一些城市,例如新症飇升的紐約,正在積極推動民眾測試。

紐約市長白思豪說:「我們真的需要那些居家測試盒,我們沒有這些真的是個問題,我認為總統應該啟動國防生產法,並提升至最大的產能,因為在接下來的幾個月裡,我們將需要數十億個測試盒。」

國家公共衛生官員說,如果接種了完整疫苗,並打了加強針,那麼在馬上到來的這個假期,民眾是可以得到足夠保護的,但是在出門旅行前還是要採取安全防疫措施。

現在一些城市正在重新考慮,或者完全取消了除夕倒數活動,NHL暫停了本季賽事,NBA推遲了比賽,百老匯也暫停了一些演出。

白思豪說:「我們不是要人們躲起來,或者是向病毒的現狀屈服,是要大家審時度勢,如果覺得不舒服,就一定確保待在家裡。」

