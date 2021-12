加州州長紐森宣布強制所有醫護人員打加強針（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

為了對抗Omicron變種病毒,加州州長紐森宣布,強制所有醫護人員打加強針,並提供學生600萬個測試包。

紐森說:「上星期的此時有2.3%確診,今天有3.3%確診,你可能覺得不明顯,但是很大的增加。」

加州的確診個案光是一星期,就從5400宗增加到1萬1千宗,州長紐森週三宣布3項對抗Omicron變種病毒措施,第一,2月1日前,所有的加州醫護人必須打加強針,在這段期間,所有未接種加強針的醫護人員,必須每週做兩次新冠病獨檢測。

第二,加州訂購了600萬份測試包,在學生寒假後返回學校之前分發測試包。

第三,加州將與新冠病毒測試夥伴合作,延長OptumServe站點的工作時間。

紐森週三參觀位於Alameda縣的一個注射站,並親自示範自我檢測十分的簡單,紐森說,加州確診率全國最低,所以他希望能夠保持下去,不會再度關閉學校,所以再度呼籲合資格的人盡快去打加強針。

紐森說:「我注意到加州全國確診率最低,確診數目全國第六低,但是這有可能一天就改變,而不是幾個星期或幾個月。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。