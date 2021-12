Millbrae一路段水浸車輛被困 兩人車內淹死

【KTSF 朱慧琪報導】

在星期三晚開始到星期四清晨,灣區持續下大雨,多處發生意外,Millbrae有車輛被水圍困,兩人在車內淹死。

San Mateo縣警辦公室發言人表示,清晨約5時45分,消防接報前往Hemlock街夾東Hillcrest Blvd,加州火車架空路軌下的一段路出現水浸。

當消防到場後,發現一人站在車頂上,消防隨即下水救出那個人,救人期間,消防發現水中還有第二輛車。

San Mateo縣警Javier Acosta說:「消防人員告訴我水漲得太快了,即使對於救援人員來說,情況迅速的變化,這亦對他們來說太危險了,他們不得不撤退*

因為情況太危急的關係,救援人員沒辦法前往拯救在第二輛車內的人,工作人員花了幾個小時,才排乾該地區的水,消防員能夠前往進入第二輛車的時候,他們發現裡面有兩個人已經死亡,縣警說,目前未能確定發生了什麼事,不過,星期四早上下過很大的雨。

在早上多處發生水浸,Moss Beach靠近1號公路,縣警曾經關閉該段公路。

另外,東灣奧克蘭(屋崙)的13號公路有大樹倒塌,而在Lafayette在清晨發生車禍。

加州公路巡警說,一輛Audi汽車從後撞一架大貨車,導致大貨車失控跌落下面的路,大貨車嚴重損毀,事件中無人受傷。

