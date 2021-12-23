Millbrae一路段水浸車輛被困 兩人車內淹死

【KTSF 朱慧琪報導】

在星期三晚開始到星期四清晨，灣區持續下大雨，多處發生意外，Millbrae有車輛被水圍困，兩人在車內淹死。

San Mateo縣警辦公室發言人表示，清晨約5時45分，消防接報前往Hemlock街夾東Hillcrest Blvd，加州火車架空路軌下的一段路出現水浸。

當消防到場後,發現一人站在車頂上，消防隨即下水救出那個人，救人期間，消防發現水中還有第二輛車。

San Mateo縣警Javier Acosta說：「消防人員告訴我水漲得太快了，即使對於救援人員來說，情況迅速的變化，這亦對他們來說太危險了，他們不得不撤退*

因為情況太危急的關係，救援人員沒辦法前往拯救在第二輛車內的人，工作人員花了幾個小時，才排乾該地區的水，消防員能夠前往進入第二輛車的時候，他們發現裡面有兩個人已經死亡，縣警說，目前未能確定發生了什麼事，不過，星期四早上下過很大的雨。

在早上多處發生水浸，Moss Beach靠近1號公路，縣警曾經關閉該段公路。

另外，東灣奧克蘭（屋崙）的13號公路有大樹倒塌，而在Lafayette在清晨發生車禍。

加州公路巡警說，一輛Audi汽車從後撞一架大貨車，導致大貨車失控跌落下面的路，大貨車嚴重損毀，事件中無人受傷。

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