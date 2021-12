香港大學拆卸移走「國殤之柱」（視頻）

【KTSF 吳倩妤報導】

據香港大學學生媒體學苑, 在Facebook發布的消息,香港大學已經在當地星期四凌晨將「國殤之柱」拆卸移離。

學苑星期三晚在社交網站上載照片,顯示「國殤之柱」周圍設置了圍板及圍上白布,之後又發現在黃克競樓附近放有貨櫃及吊臂,而香港眾新聞就報導有十多名工人,將一座以白色膠布包裹的柱狀物從黃克競樓搬出,估計屬被拆卸移走的「國殤之柱」。

消息透露,香港大學校委會在當地時間星期三開會決定拆卸「國殤之柱」,即晚就動工,消息人士指香港大學校方計劃將「國殤之柱」存放於安全地方,並在法律程序及情況容許下,另行安排業主取回。

創作「國殤之柱」的丹麥雕塑家高志活指,香港大學正摧毀「國殤之柱」令他非常震驚,他指做法完全不合理。

高志活說:「這是我的作品我的財產,他們正在摧毀一件屬於外國藝術家的作品,我會採取一切行動甚至法律行動,保護我的財產。」

高志活表示,三個月之前已經致函港大,但一直不成功,他要求港大處理好這件雕塑,他又表示,全世界多個國家都願意接受「國殤之柱」。

