灣區居民分享在香港竹篙灣隔離體驗（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

香港政府規定,所有從A+高風險地區抵達香港人士,包括美國必須先在竹篙灣檢疫中心隔離,由原本7日縮減至4日,之後才去檢疫酒店隔離,有最近抵達香港的灣區居民,分享在竹篙灣隔離7日的體驗。

灣區居民Albert說:「(居住環境如何?)好簡單,原則上所有東西消毒過,床墊很薄,有一層保鮮紙包著,外面有膠袋包起來,有告示指不能脫開,睡在膠袋上不舒服,我自己要求家人送床單過來,比較舒服。」

他表示,竹篙灣檢疫中心有提供基本物資,例如牙膏、牙擦、毛巾、食水等,如果想要額外的物資,就要透過WhatsApp通知職員,過程可能要兩小時,親友可以送物資進來。

膳食方面一日有三餐,可以選擇中餐、西餐、素食餐,或長者餐,每兩星期換一次餐單,職員透過窗門交低食物。

Albert說:「我覺得每款餐,無論他形容得如何,味道都是一樣,但是自己都明白無得要求高。」

從美國抵港,即是A+地區的香港居民,每日要做一次檢測,以及要自己量體溫。

Albert說:「不要帶太多東西,因為自己拿得辛苦,但因為我要工作,所以要帶很多電子設備,我覺得要帶萬能插和充電線,最方便有多個本地電話,提供網路數據熱點,讓你美國手機或開wifi用。」

如果你抵港後需要去醫院,看病重的親人,你必須先準備好出世紙副本等,可以證明家人身份的文件,以及要有醫生信,證明病人情況危急。

Albert說:「就算有文件,下機後不能直接去醫院,一定要先去竹篙灣或酒店簽到,衛生署之後才派車接你,起碼要等5至6小時,不能期待馬上接你去醫院。」

回港的民眾可以去到機場通知衛生署人員,或者致電2125 1999查詢。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。