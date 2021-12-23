灣區居民分享在香港竹篙灣隔離體驗（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

香港政府規定，所有從A+高風險地區抵達香港人士，包括美國必須先在竹篙灣檢疫中心隔離，由原本7日縮減至4日，之後才去檢疫酒店隔離，有最近抵達香港的灣區居民，分享在竹篙灣隔離7日的體驗。

灣區居民Albert說：「（居住環境如何？）好簡單，原則上所有東西消毒過，床墊很薄，有一層保鮮紙包著，外面有膠袋包起來，有告示指不能脫開，睡在膠袋上不舒服，我自己要求家人送床單過來，比較舒服。」

他表示，竹篙灣檢疫中心有提供基本物資，例如牙膏、牙擦、毛巾、食水等，如果想要額外的物資，就要透過WhatsApp通知職員，過程可能要兩小時，親友可以送物資進來。

膳食方面一日有三餐，可以選擇中餐、西餐、素食餐，或長者餐，每兩星期換一次餐單，職員透過窗門交低食物。

Albert說：「我覺得每款餐，無論他形容得如何，味道都是一樣，但是自己都明白無得要求高。」

從美國抵港，即是A+地區的香港居民，每日要做一次檢測，以及要自己量體溫。

Albert說：「不要帶太多東西，因為自己拿得辛苦，但因為我要工作，所以要帶很多電子設備，我覺得要帶萬能插和充電線，最方便有多個本地電話，提供網路數據熱點，讓你美國手機或開wifi用。」

如果你抵港後需要去醫院，看病重的親人，你必須先準備好出世紙副本等，可以證明家人身份的文件，以及要有醫生信，證明病人情況危急。

Albert說：「就算有文件，下機後不能直接去醫院，一定要先去竹篙灣或酒店簽到，衛生署之後才派車接你，起碼要等5至6小時，不能期待馬上接你去醫院。」

回港的民眾可以去到機場通知衛生署人員，或者致電2125 1999查詢。

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