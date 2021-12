節日外遊無人在家 如何避免房屋成竊賊目標

【KTSF 朱慧琪報導】

與去年相比,今年有更多美國人會出門旅行,專家表示,無人在家的房屋可能成為竊賊的目標,有什麼措施可以避免竊賊有機可乘。

根據AAA美國汽車協會預計,這個假期將會超過1億人會出外旅遊,而保安專家說,這段時間無人在家的房屋,可能成為賊人的目標。

安全專家Douglas Parisi說:「竊賊闖入房屋的第一種方式是,偷走車道上的汽車內有車庫門開啟器,他們所要做的就是打破汽車窗戶,他們就可以取得車庫門遙控。」

要避免竊賊有機可乘,首先要保持屋外整潔,不要讓你的郵件和報紙堆積在屋外,如果你的居住地會下雪,就要安排人幫忙清理車道上的積雪。

Parisi說:「在我從事執法工作的那些年裡,我們真的遇過匪徒刻意清理目標房屋車道上的積雪,期間賊人入屋爆竊。」

請鄰居幫助留意你的房子,並讓鄰居的車停在你的車道上,讓它看起來像有人在家一樣,為你的室內燈設置計時器,讓屋內的燈在一天中的不同時間開關,考慮在屋後和車道上安裝移動感應燈。

Parisi說:「突然被這樣點亮,對於闖入者來說就像是一種不舒服的感覺,讓他們覺得好像有人在那裡。」

最後是打電話給你當地的警察局,詢問警察是否可以定期開車到你家,並確保一切正常。

