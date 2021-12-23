節日外遊無人在家 如何避免房屋成竊賊目標

【KTSF 朱慧琪報導】

與去年相比，今年有更多美國人會出門旅行，專家表示，無人在家的房屋可能成為竊賊的目標，有什麼措施可以避免竊賊有機可乘。

根據AAA美國汽車協會預計，這個假期將會超過1億人會出外旅遊，而保安專家說，這段時間無人在家的房屋，可能成為賊人的目標。

安全專家Douglas Parisi說：「竊賊闖入房屋的第一種方式是，偷走車道上的汽車內有車庫門開啟器，他們所要做的就是打破汽車窗戶，他們就可以取得車庫門遙控。」

要避免竊賊有機可乘，首先要保持屋外整潔，不要讓你的郵件和報紙堆積在屋外，如果你的居住地會下雪，就要安排人幫忙清理車道上的積雪。

Parisi說：「在我從事執法工作的那些年裡，我們真的遇過匪徒刻意清理目標房屋車道上的積雪，期間賊人入屋爆竊。」

請鄰居幫助留意你的房子，並讓鄰居的車停在你的車道上，讓它看起來像有人在家一樣，為你的室內燈設置計時器，讓屋內的燈在一天中的不同時間開關，考慮在屋後和車道上安裝移動感應燈。

Parisi說：「突然被這樣點亮，對於闖入者來說就像是一種不舒服的感覺，讓他們覺得好像有人在那裡。」

最後是打電話給你當地的警察局，詢問警察是否可以定期開車到你家，並確保一切正常。

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